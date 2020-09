Bruce Springsteen är underskattad

”The Boss” återvänder med The E Street Band

Av: Markus Larsson

Publicerad: 10 september 2020 kl. 16.47

Uppdaterad: 10 september 2020 kl. 16.57

Foto: Danny Clinch The winter is coming. Bruce Springsteen släpper nya albumet ”Letter to you” 23 oktober.

SINGEL Spelar ingen roll om det kanske inte är någon märkvärdig låt.

Det är ju Bruce Springsteen.

++++

Bruce Springsteen And The E Street Band

Letter to you

Sony



ROCK Någonstans borde det ju ta slut.

Jag borde säkert ägna mig åt något annat vid det här laget. Bruce Springsteen har gjort otaliga olika varianter av ”Letter to you” genom åren, med eller utan The E Street Band.

Den som exempelvis har lyssnat på den undanskymda rariteten ”Send my love” kommer känna igen sig direkt.

Rösten är den åldrande rockveteranen som senast hördes på soloalbumet ”Western stars”. Musiken skulle däremot kunna vara en outgiven outtake från ”The river”, ett av de där spåren som inte fick plats på den 22 år gamla samlingsboxen ”Tracks”.

Det låter som att den aktuella versionen av Springsteens motsvarighet till Augustifamiljen försöker klämma in så många instrument som möjligt i ett för litet rum.

”Letter to you”, och det kommande albumet med samma namn, är inspelat live under några dagar i Springsteens hemmastudio i New Jersey. Och E Street Band har alltid låtit som bäst när medlemmarna försöker skapa en jukebox av all musik de älskar.

Det är ett julkort från Asbury Park. Det är ett snöfall över Broadway och tända marshaller längs gångstigarna i Central Park. Det är ett rockband som fortfarande försöker göra den bästa flickpopsingeln eller soulmelodin som över huvud taget existerar.

I dag är Springsteen rätt ensam om den här koncentrerade värmen, framför allt i genre som är lika gammaldags som det handskrivna brevet han sjunger om.

Många har försökt, men ingen har lyckats kopiera honom. Ingen kommer heller att kunna göra det.

Trots sin enorma popularitet känns han nästan underskattad.

Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 10 september 2020 kl. 16.47

LÄS VIDARE