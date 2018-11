Jill Johnson bör salta sin julgröt lite mer

Jill Johnson + FÖLJ

GÄVLE. Jill Johnson gör en stilfull julshow i klassisk Las Vegas-stil.

Men hon hade gärna fått hälla lite mer salt i gröten.

Efter förra höstens succé med showen ”That’s life”, där Jill Johnson backades upp av Bohuslän Big Band, kommer det möjligen inte som en skräll att den mångsidiga sångerskan håller sig kvar på storbandsspåret när hon nu åker på julturné.

”Welcome to Christmas Island” bygger på julalbumet hon släppte i fjol och precis som på skivan är det Anders Berglund som håller i dirigentpinnen, framför meriterade Sandviken Big Band.

Uteslutande superproffs på scenen, alltså, och det som bjuds är ett slags swingnostalgisk Las Vegas-jul, som doftar betydligt mycket mer cocktail än glögg och ratar tomtedräkten till förmån för festblåsa och smoking.

Team Johnson & Berglund har haft den goda smaken att leta fram en rad befriande icke-sönderspelade jul- och vinterlåtar ur den stora amerikanska sångboken, som de dessutom blandar upp med en del eget från två Johnsons egna julskivor.

Vid sidan av alla evergreens som Ella Fitzgerald eller Frank Sinatra gjort odödliga blir faktiskt Nisse Landgrens melankoliskt vispande ballad ”I wish it was Christmas” en av kvällens toppar.

Bandet låter rakt igenom förträffligt, både i en bluesig version av Shelby Lynnes ”Ain’t nothing but Christmas” och den nattklubbsrökiga ”What are you doing on New Years Eve”. Berglund kryddar arrangemangen med små musikaliska julvitsar.

Och Johnson balanserar överanvändningen av ordet ”Christmas” med lite annat, bland annat en snyggt uppjazzad version av egna countryhiten ”Crazy in love”.

Showen är på det hela taget kvalitativt julmys med stil, inramad av små ledigt berättade anekdoter om att inte paketstressa för mycket och hur hon i år för första gången ska fira barnens högtid utan sina barn, med nya kärleken.

Och möjligen är det lite mer av det, den blå, vemodiga sidan av julen, som hade behövts för att lyfta showen över trivseltröskeln till något som berör på allvar.

För det är när hon väl vågar sig dit, som i egna ”Blue December” eller Wayne Newtons ”Christmas journey”, som det verkligen bränner till.

Alla låtarna

1. Christmas Island 2. It’s beginning to look a lot like Christmas 3.

I will wait for you 4. Blue December 5. Mistletoe and holly 6.

Christmas time is here 7. The man with the bag 8. After you’ve gone 9.

Moon river 10. Christmas journey 11. White Christmas (instrumental)

12. Cheek to cheek 13. What are you doing on New Years Eve 14. Winter

wonderland 15. Ain’t nothing like Christmas 16. I wish it was

Christmas 17. Crazy in love 18. When you wish upon a star 19. Let it

snow Extranummer: 20. I can’t give you anything but love 21. Silver

bells

FAKTA Här kan ni se Jill Johnsons julshow Umeå 19/11, Göteborg 24/11,Helsingborg 25/11, Växjö 30/11, Norrköping 1/12, Vara 2/12, Linköping 7/12, Jönköping 8/12, Kalmar 9/12, Västerås 14/12, Halmstad 15/12,

Stockholm 18/12, Uppsala 20/12, Borås 21/12, Karlstad 22/12 LÄS MER

