Varmt och innerligt med Melissa Horn

1. Sång från ett kalas 2. Regnet 3. Om jag aldrig hade mött dig hade jag varit lycklig nu 4. Du går nu 5. För varje gång 6. Innan jag kände dig 7. Du brukade kalla mig för baby 8. Jag vill ha dig hela tiden 9. Lät du henne komma närmre 10. Drömmen om Alice 11. Om du vill vara med mig 12. Snart smälter snön 13. I mörkret långt ifrån varann 14. Som jag hade dig förut 15. Konstgjord andning 16. Natten på hotellet 17. De två årstiderna 18. Se mig lycklig Extranummer: 19. New York 20. Jag saknar dig mindre och mindre 21. Call me by your name