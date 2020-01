Rockstjärnorna på besök i Sverige: ”Kom hit för Gretas skull”

Michael Stipe och Mike Mills från REM i stor intervju

avMarkus Larsson

Publicerad: 05 januari 2020 kl. 20:27

Foto: CAROLINA BYRMO Michael Stipe (till vänster) och Mike Mills från REM.

Frågan är varför två medlemmar från ett amerikanskt rockband som inte finns längre sitter i Röda rummet på Berns.

August Strindbergs klassiska salong i Stockholm har sett mycket, men inte det här.

- Ok, vi reste hit för Greta Thunbergs skull, säger Michael Stipe.

Bandets sångare skojar lite.

Att han beundrar Greta råder det ingen större tvekan om.

Men Michael Stipe, som fyllde 60 i lördags, och basisten Mike Mills, 61, besöker Sverige för att prata om skivan ”Monster”.

Den firade nyligen 25-årsjubileum. 2020 är det dessutom 40 år sedan som REM bildades i Athens, Georgia.

Gruppen slutade att turnera och lade av 2011 efter 31 år tillsammans. De berättade inte för någon annan att det var deras farvälturné eftersom de i regel betraktar det som ett ohederligt sätt sälja biljetter. Greppet passade i alla fall inte REM.

Bråkade med Oasis 1985

Nej, de tänker inte återförenas. Nej, de ska inte göra en enda konsert till för att uppmärksamma 40-årsjubileet. Men hur var det att turnera med Oasis som förband 1995 då? Michael Stipe himlar med ögonen. Blicken hade kunnat borra två hål i väggen.

Vänta nu här. Har jag missat något?

Stipe: Det blev en kontrovers då men det är inte intressant nu. Det är ett gammalt bråk som är glömt och förlåtet. Jag snackar inte skit om andra människor offentligt, såvida de inte är politiker. Jag sparar den energin till folk som förtjänar det. Jag är i alla fall kompis med Noel Gallagher i dag.

Det ligger en Liam begravd här. Vem hade kunnat ana? Men det är lika bra att lämna ämnet snabbt. Intervjun går så där. Stipes genomträngande laserblick är svår att parera. Det kan få en reporter att stamma och låta så här: ”Ehm, ähm, uhm, var var jag, ha ha hargh, host.”

Foto: CAROLINA BYRMO ”Vi gjorde vissa framsteg i USA ett tag när vi valde Barack Obama till president. Men nu har vi röstat fram den värsta neanderthalaren jag någonsin har sett och hört i mitt liv”, säger Millis.

Kravmärkta låtar

Greta Thunberg blir räddningen. Mike och Michael börjar prata om henne automatiskt.

Det fanns en grön tråd i bandets karriär. REM var tidiga med miljöaktivism och är ett levande bevis på att klimatkrisen var lika akut för över 30 år sedan som i dag. De anordnade sin första välgörenhetskonsert för en miljöorganisation innan de släppte debut-ep:n ”Chronic town” 1982.

Stipe: Vi presenterade oss som politiska aktivister och miljöaktivister ända ifrån början.

REM har flera kravmärkta låtar. ”Cuyahoga” från 1986 handlar om en flod i delstaten Ohio som var så förorenad att den fattade eld. ”Fall on me” från samma år är en av de bästa poplåtarna som skrivits om surt regn. 1988 döpte de ett album till ”Green”. Hitsingeln ”It’s the end of the world as we know it (and I feel fine)” från 1987 har tonsatt Greenpeace-filmer. Låtens titel och refräng är fortfarande talande och angelägen. Inget har förändrats förutom att det har blivit värre.

Mills: Vi gjorde vissa framsteg i USA ett tag när vi valde Barack Obama till president. Men nu har vi röstat fram den värsta neanderthalaren jag någonsin har sett och hört i mitt liv. Väldigt många tror fortfarande på att klimatförändringarna är en bluff, trots att alla forskare i världen är överens om hotet. När Greta Thunberg dyker upp och säger saker som måste sägas attackerar folk henne. De attackerar henne som privatperson, de attackerar hennes familj. Mängden människor som vill förneka fakta är förbluffande. Att låtar som vi skrev för över 30 år sedan fortfarande känns aktuella är en stor besvikelse.

Foto: AP ”Det är omöjligt att inte lägga märke till kraften i Greta Thunbergs röst. Att en 16-åring kan prata på det sättet till makthavarna är fantastiskt”, säger Stipe.

”Greta är ett ljus”

Stipe: Det är otroligt frustrerade. Men jag är evigt optimistisk. Det är omöjligt att inte lägga märke till kraften i Greta Thunbergs röst. Kraften som hon visade under sitt tal i FN var massiv. Hon talade inte bara av ilska utan också med kunskap och passion. Att en 16-åring kan prata på det sättet till makthavarna är fantastiskt. De fruktansvärda människorna borde skämmas. Och hon gjorde en sak till. Att hon kallade Aspergers syndrom för sin superkraft är djupt viktigt för andra människor som föds med något annorlunda som vi inte kallar eller betraktar som normalt. Hon gjorde allt det på en vecka. Hon är ett ljus och ett hopp. Helt fantastiskt.

Varför var det viktigt för er att vara ett politiskt rockband på 80-talet?

Stipe: Det var en mörk tid. Vi hade Ronald Reagan som president. Vi hade George Bush, Sr som vicepresident. Aids var en epidemi. Kalla kriget var inte slut. När vi som amerikaner turnerade i Europa placerade USA ut kryssningsmissiler i Storbritannien och andra platser. USA var stora stygga vargen och vi fick hela tiden svara på frågor om vår regering och president. Hur kunde vi inte vara politiska? Det behövde nödvändigtvis inte märkas så tydligt i våra låtar. Pekpinnar och rock fungerar sällan bra ihop. Men utanför musiken var vi tvungna att ta ställning. Vi hade inget val.

Mandolin på superhiten

REM har varit borta tillräckligt länge för att publiken ska kunna sakna dem. Under 10-talet har de i hemlandet ofta kallats för ett av de bästa och viktigaste amerikanska banden någonsin. De kom från landsbygden med attityden ”gör det själv på egna villkor eller skit i det” och gjorde en klassresa upp till världens största konsertscener.

När andra släppte flashiga musikvideor på MTV var REM svårare och mer arty på tv-kanalens specialprogram om alternativ musik efter midnatt. När grungevågen exploderade 1991 och artisterna vred upp volymen till Led Zeppelin plockade gitarristen Peter Buck fram en mandolin i stället och satte sig på en stol i musikvideon till ”Losing my religion”. När REM skulle följa upp den monstersingeln och albumet ”Out of time” året därpå släppte de en ännu mer akustisk och nedtonad skiva, ”Automatic for the people”. Första singeln ”Drive” hade inte ens en refräng. Resultatet: osannolika framgångar som, tillsammans med bland andra Nirvana, gjorde indie till mainstream på 90-talet.

Foto: AP REM var verksamma åren 1980-2011. Bilden är från 1994.

”Ångande och överdriven”

Albumet ”Monster” från 1994 landade i skuggan av de två massiva föregångarna. Musikens tunga last av distade gitarrer och förvrängda effekter var inte ett försök att simma i samma göl som grunge. Anledningen var till viss del mer pragmatisk: REM behövde nya låtar som kunde nå ut till de bakre raderna på stora arenor.

Stipe: Vi hade inte heller gjort och utforskat glamrock tidigare, musik med en viss ironisk distans till den klassiska rockmyten. ”Monster” är väldigt sexuell för mig. Den är ångande och överdriven, nästan som en tecknad serie om sexuell spänning. Glamrock, helt enkelt. Vi tog många risker. Jag tog också en viss personlig risk eftersom jag sjöng om min sexualitet för första gången. På den tiden var det inte många artister förutom Boy George och KD Lang som var öppna om att vara gay eller lesbisk, åtminstone inte i sin musik. Hur skulle publiken som hittat oss via ”Automatic” reagera? Rätt bra, visade det sig. Att jag kom ut var en överraskning för, hm, inte så många alls (skratt).

Hjärnblödning, tumör och bråck

Den årslånga ”Monster”-turnén som följde har kallats för en förbannelse. Trummisen Bill Berry fick en hjärnblödning, svävade nära döden och lämnade gruppen 1997. Mike Mills fick operera bort en godartad tumör från magen med en svår infektion som följd och Michael Stipe drabbades av bråck i buken.

Mills: Livet händer. Vi överlevde. Det var en grym turné.

Stipe: Kommer du ihåg den där MTV-grejen i New York när jag hade så ont att de fick bära mig uppför trappan till scenen?

Mills: Ja, du fick uppträda som Bono genom hela showen.

Mike Mills reser sig, hivar upp ena foten på stolen, grimaserar och gör en rätt lyckad imitation av sångaren i U2 mitt i Röda rummet. Det kan faktiskt visa sig vara det sista framträdandet som REM gör inför publik i Sverige.

Foto: CAROLINA BYRMO Markus Larsson möter Michael Stipe och Mike Mills.

FAKTA REM Bildades: 1980

Från: Athens, Georgia, USA.

Medlemmar: Michael Stipe (sång), Mike Mills (sång, bas), Peter Buck (gitarr), Bill Berry (trummor, lämnade bandet 1997).

Verksamma: 1980-2011.

Studioalbum: ”Murmur” (1983), ”Reckoning” (1984), ”Fables of the reconstruction” (1985), ”Life’s rich pageant” (1986), ”Document” (1987), ”Green” (1988), ”Out of time” (1991), ”Automatic for the people” (1992), ”Monster” (1994), ”New adventures in hi-fi” (1996), ”Up” (1998), ”Reveal” (2001), ”Around the sun” (2004), ”Accelerate” (2008), ”Collapse into now” (2011)

Foto: STEFFEN SCHMIDT/AP Michael Stipe under en REM-spelning 2008.

FAKTA Topp 5 med REM 1. ”Automatic for the people” (album, 1992)

Kronjuvelen. Gruppens ”Rymdimperiet slår tillbaka”, det vill säga den bästa delen av hela sagan. Den suggestiva musiken var en tyst och lugn oas i mitten av den distade inledningen av 90-talet. En filmisk och fulländad väv av bandets starkaste låtar någonsin. 2. ”Murmur” (album, 1983)

Den postpunkiga nerven under de omedelbara popmelodierna fick den amerikanska collegeradion att brinna. Michael Stipes säregna sång är en sorts föregångare till mummelrap. Mystiken blir större när ingen hör eller förstår vad han sjunger om. 3. ”Fables of the reconstruction” (album, 1985)

Något undanskymd jämfört med storbolagsåren och albumdebuten. Att gruppen kom från och fostrades av amerikanska Söderns myter och traditioner och inte New York eller Los Angeles märks allra tydligast på den tredje skivan. Här, och endast här, finns en låt som heter ”Wendell Gee”. 4. ”And I feel fine... the best of the IRS years 82-87” (samling, 2006)

”Radio free Europe”, ”Pretty persuasion”, ”(Don’t go back to) Rockville”, ”Driver 8”, ”The one I love”, ”Perfect circle”, ”These days”, ”Fall on me”, ”So central rain”. Med sådana låtar är det antagligen bara en tidsfråga innan REM får en ordentlig revival på 2020-talet. 5. ”Losing my religion” (låt, 1991)

Mandolinen. Musikvideon. Fingret i kristusfigurens öppna buksår. Stipes armdans. Den stora hiten. Utan ”Losing my religion” hade aldrig Stipe och Mills aldrig suttit i Röda rummet i Stockholm. LÄS MER

