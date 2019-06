1. Lucifer, Sweden Stage, 6 juni, 17.30-18.45

Lucifer spelar tyngre 60- och 70-talsrock som måste upplevas live. Kombinationen av sångerskan Johanna Platow Anderssons drömska röst och parhästen Nicke Anderssons (The Hellacopters med flera) bombastiska trumlir är sagolikt bra.

2. Slayer, Rock Stage, 6 juni, 00.00-01.30

Slayer har pensionen i sikte. Det lär bli bittersött när thrash metal-ikonerna från andra sidan av Atlanten gör sin sista spelning i Sverige. Förhoppningsvis blir mötet med Sweden Rocks nostalgiknarkande publik en fin upplevelse som bandet sent kommer att glömma.

3. Ritchie Blackmore’s Rainbow, Festival Stage, 8 juni, 21.00-22.30

Ronnie James Dio lär saknas när Ritchie Blackmore och hans gäng med kompmusiker tacklar Rainbows tongivande låtskatt, utöver en rad Deep Purple-låtar. Men den chilenska sångaren Ronnie Romeros röst går inte av för hackor.

4. Behemoth, Rock Stage, 8 juni, 22.45-00.15

Med metalmästerverket ”The Satanist” i bagaget har den polska extrem metal-akten – med Adam ”Nergal” Darski i spetsen – gjort en imponerande resa från ett relativt obskyrt metalband till en av den tyngre hårdrockens hetaste akter. Senaste albumet ”I loved you at your darkest” befäster gruppens stjärnpotential, och jag skulle inte bli förvånad om Behemoth spelar på Festival Stage om några år.

5. Amon Amarth, Festival Stage, 6 juni, 19.00-20.30

Tumbakvintetten bjuder på melodisk dödsmetall som är som klippt och skuren för livesammanhang. Jag hoppas på en väl blandad mix av äldre material och låtar från senaste albumet ”Berserker”.



Bubblare:

Electric Hydra, Rockklassiker Stage, 6 juni, 16.50-17.30

En kvartett från Uddevalla som lirar distad tyngre rock som andas såväl Kyuss som Hawkwind. Bandet beskriver sitt sound som ”stoner punk”. Visst låter det intressant? Marsch pannkaka till Rockklassiker-scenen i eftermiddag!