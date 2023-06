Queens of the Stone Age står och stampar i becksvart mörker

helskärm På Queens of the Stone Ages åttonde album ventilerar frontmannen Josh Homme (tredje från vänster) fyra svår år. ”In times new roman” låter därefter.

ALBUM Queens of the Stone Ages åttonde album är en ärlig skildring av hopplöshet, tomhet och sorg.

Men ibland blir melankolin ett för tungt ok för lyssnaren att bära.



In times new roman

Queens of the Stone Age

Matador/Playground

helskärm



ROCK ”This has been the darkest four years of my life”, berättade Josh Homme för tidningen Visions tidigare i vår. I en oväntat naken intervju förklarade bandets sångare och gitarrist om hur han de senaste åren har förlorat sju personer som har stått honom nära och att han under pandemin var så lamslagen av sorg att han inte klarade av att skapa musik. Ovanpå det har sångaren tacklats med en uppslitande skilsmässa och tumultartad vårdnadstvist inför semiöppen ridå.

Ifjol diagnosticerades Homme också med cancer, vilket han offentliggjorde tidigare den här veckan.

Det blir med ens uppenbart att ”In times new roman” färgas av att frontmannen befinner sig på en mörk plats och ännu inte kan se ljuset i slutet av tunneln.

Titlar som “Emotion sickness”, ”Straight jacket fitting” och ”Negative space” är talande för tonen på skivan.

I “Carnavoyeur” sjunger Homme “There’s nothing I can do but smile” över plågade gitarrmelodier, vilket får mig att tänka på en scen i filmen ”Joker” när Joaquin Phoenix sitter framför spegeln och tvingar sig själv att le, samtidigt som tårar kämpar sig ut genom kråksparkarna.

“The world’s gonna end in a month or two", sjunger frontmannen i efterföljande “What the peephole say”, mer med lättnad i rösten än rädsla.

Melankolin blir ibland ett tungt ok att bära.

Det trots uppiggande örongodis i form av läckert fuzzdränkta gitarrer och eggande rytmer och uppsjön av vitsiga ordlekar (det är bara att titta på låttitlar som ”Obscenery” och ”Paper machete” för att få ett hum om vad som väntar).

”In times new roman” både ger och tar energi.



helskärm Josh Homme.