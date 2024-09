Zara Larsson tänder ett ljus i slasket

1. Sankta Lucia 2. Silent night 3. Winter song 4. Invisible 5. Light a candle 6. Memory lane 7. Ser du månen där du är i kväll? (Tillsammans igen) 8. Uncover 9. Symphony 10. Never forget you 11. End of time 12. Can’t tame her 13. I would like 14. Words 15. Lush life 16. On my love 17. Ain’t my fault / Bad boys / Wow 18. Ruin my life 19. Lay all your love on me 20. Tänd ett ljus



Zara Larssons ”Honor the light” går även att se på Cirkus i Stockholm 9 december (inklusive en extrainsatt matinéföreställning) samt på Sara Kulturhus, Skellefteå 15-16 december.