Bruce Springsteen antyder – kan komma ny musik

Ska ha spelat in en ny coverskiva med soullåtar

Av: TT

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 50 min sedan

helskärm Bruce Springsteen ber fansen skruva upp volymen. Arkivbild.

Bruce Springsteen har lovat meddela en nyhet under torsdagen.

Tillsammans med videobilder på en gammal bilstereo i träpanel ber han sina Twitter-följare att skruva upp volymen den 29 september klockan 16.

Enligt obekräftade uppgifter har Bruce Springsteen spelat in en ny coverskiva med soullåtar. Den som skruvar upp redan nu kan höra korta snuttar där han sjunger tre soulklassiker: “Do I Love You (Indeed I Do)” av Frank Wilson, ”Turn Back the Hands of Time” av Tyrone Davis och “Nightshift” av The Commodores, enligt Asbury Park Press.

1 februari nästa år inleder Bruce Springsteen sin nya turné i Tampa, Florida, och nästa sommar återser han den svenska publiken på Ullevi i Göteborg.