Alba August åker på vårturné 2024

Mikael Forsell/TT

Publicerad 2023-11-27

Alba August fortsätter växelbruket mellan musiken och karriären som skådespelare.

Nu är det klart att artisten åker ut på Sverigeturné i vår.

Alba August inleder sin turné i Varberg den 23 februari. Det blir åtta spelningar med avslutning på Södra teatern i Stockholm den 26 april.

expand-left helskärm Alba August turnerar i vår. Arkivbild.

Turnén kommer efter släppet av ep:n ”I wish I was someone else” i oktober, som i sin tur var en uppföljare till debutalbumet ”I still hide” som kom för två år sedan.

Samtidigt som hon satsar på musiken rullar även skådespelarkarriären på. I januari är Alba August med i den engelskspråkiga storfilmen ”Stockholm bloodbath” i regi av Mikael Håfström och hon medverkar även i Viaplays serie ”Bullshit” om gängkriget i 80-talets Köpenhamn, som ännu inte har fått något premiärdatum.

Hit kommer Alba August på sin turné: 23/2 Varberg, 24/2 Göteborg, 1/3 Malmö, 2/3 Växjö, 4/4 Uppsala, 19/4 Norrköping, 20/4 Linköping, 26/4 Stockholm.