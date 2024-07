Girl In Red släpper en charmig terapisession

Publicerad 2024-04-12

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

expand-left helskärm Girl In Reds andra album ges ut på storbolag och den norska artisten kommer närmast från en turné med Taylor Swift.

ALBUM Girl In Reds andra album ”I’m doing it again baby” påminner om en lång monolog i terapisoffan där terapeuten själv inte får så mycket som en syl i vädret.

Men här märks också ett nytt självförtroende.



Girl In Red

I’m doing it again baby

Columbia/Sony

expand-left helskärm



POP För många kanske ”Skam” mest var en tillfällig hajp, men jag hör ekon av den norska tv-serien – en strålande, skandinavisk ”Girls” – lite överallt.

Inte minst när jag lyssnar på Girl In Red. Förutom det uppenbara, att Marie Ulven Ringheim kommer från Norge, har hon ett liknande rakt igenom ärligt och osminkat tilltal.

På debuten ”If I could make it go quiet” sjöng artisten från den lilla kuststaden Horten bland annat om tvångstankar. På Fryshuset i Stockholm förra våren stoppade hon konserten flera gånger när fans svimmade och vägrade att fortsätta förrän hjälp var på plats. Girl In Red är en empatisk och transparent popstjärna som också vunnit status som queerikon.

Hennes musik har ungefär lika nära till bekännelserap, emo från förr och nu, kollegor som Clairo och Phoebe Bridgers, liksom den moderna popstjärnan Olivia Rodrigo. 30 år efter Kurt Cobains död hörs även arvet efter grungen.

Norskan har pratat om storbolagsdebuten som en mer självsäker version av föregångaren. I fjol agerade hon förband på Taylor Swifts turné och har beskrivit stjärnan som en av inspirationskällorna till albumet.

Girl In Red har drabbats av en slags medvind som nog bara ett riktigt fett skivkontrakt, åtminstone tillfälligt, kan bringa. I titelspåret – SOM SKRIVS I VERSALER – har hon sina Ray-Bans på och är, enligt egen utsago, på en helt ny nivå.

För variationens skull luftar 25-åringen även sina tillkortakommanden. ”I’m doing it again baby” påminner på det stora hela om en lång monolog i terapisoffan där terapeuten själv inte får så mycket som en syl i vädret. Girl In Red sjunger än en gång fjäderlätt om psykisk hälsa och den diametrala motsatsen. I öppningen ”I’m back” medger hon i ena stunden att hon har tydliga tendenser till melankolisk tragedi, för att i nästa klappa sig på axeln: ”Hey, I took a shower today”.

Det finns någonting rörande i hur Ulven Ringheim ständigt luftar sina brister och orosmoln. I singeln ”Too much” är hon trött på att alltid höra att hon är ”för mycket”. Den som referens alltmer pånyttfödda Alanis Morissette har i intervjuer vittnat om liknande reaktioner på när hon visade ilska i sin musik på 90-talet. Det var helt enkelt inte så kvinnliga artister förväntades bete sig då. Förhoppningsvis har vi kommit längre i dag.

Girl In Red har en strålande känsla för popmelodier som skiner igenom lite extra när hon tar ner tempot. I ”A night to remember” leker hon, likt Pulp i britpop-klassikern ”Something changed”, med tanken på vad som hade hänt om hon tagit vänster i stället för höger den där gången när hon träffade en käresta. Men sin generation trogen sjunger hon även om de ”kemiska reaktioner” som ger upphov till attraktionen.

Den gripande ”Pick me” vilar på ett av kärleksballadernas mest slitna grepp: att bli vald, kontra bortvald – men blir till någonting nytt på grund av perspektivet: ”Pick me over him/Wish I could be your prince”. Rösten spricker i refrängen för att accentuera att livet hänger på saken.

BÄSTA SPÅR: ”A night to remember”.



LÄS FLER SKIVRECENSIONER HÄR!



LÄS ÄLDRE SKIVRECENSIONER HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook, Instagram, X, Threads och Spotify för full koll på allt inom musik