En liten och suggestiv triumf med Seinabo Sey

Publicerad 2023-05-26 08:45

helskärm På sitt första nya album på fem år kopplar Seinabo Sey loss sig från inledningen av sin karriär.

ALBUM En ny skiva med Seinabo Sey hade kunnat låta lika väntad som epadunk.

Men hennes kosmiska soul är överraskande och annorlunda.



Seinabo Sey

The one after me

Universal

helskärm



SOUL Seinabo Sey kunde ha tagit hundra andra vägar än den hon väljer på sitt tredje album. Det hade säkert varit enklare att fortsätta att jaga efter nya anthems som antingen kunde ersätta eller mäta sig med tidiga låtar som ”Younger” och ”Hard time”.

I stället tar musiken ett kliv åt sidan. Seinabo Sey har visserligen aldrig verkat särskilt intresserad av att kittla algoritmerna på Spotifys spellistor. Musiken har alltid låtit äldre och djupare. Men hon har inte vågat gå lika långt som på ”The one after me”.

Jag vet inte vad jag hade förväntat mig av ett nytt album av Seinabo Sey 2023. Men kanske inte att Valerie June skulle vara en referenspunkt. Här finns samma musikaliskt gränslösa lugn som på Junes skiva ”The moon and stars: prescriptions for dreamers”. Men det låter också som att alla inblandande har lyssnat på hur Bon Iver manipulerar rösterna och instrumenten genom olika digitala filter. Ingen av de amerikanska och excentriska förebilderna brukar dock sampla en vevlira.

Framför allt har ”The one after me” ett suggestivt lugn som påminner om den neosoul som Seinabo Sey växte upp med. Rösten är lågt mixad. Den tar aldrig över musiken. Vilket gör att man behöver några lyssningar för att hitta melodierna.

Nästan alla centrala album innehåller i regel en eller ett par blockbusters. Det är svårt att höra några såna Grammis-kraftfulla hits på ”The one after me”. Snarare är det en skiva där Seinabo Sey lämnar inledningen av sin karriär. Fortsättningen känns genast friare och mer personlig.

Skivan bygger på ett långt arbete med flera olika producenter och gäster. Ändå är helheten självklar och sammanhållen. Det låter som att en artist i spår efter spår hittar sig själv.



