Eskapistisk snöfantasi med Mariah Carey









1 av 3 | Foto: Natalie Greppi. Mariah Carey i sitt sagolika vinterland.

MUSIK 3 december 2018 22:32

KONSERT Dansande älvor, sjungande pojkar och jultomten själv.

Ska du se en julkonsert i ditt liv – försök fånga Mariah Careys eskapistiska snöfantasi.

Mariah Carey – All I want for Christmas is you

Plats: Scandinavium, Göteborg. Publik: Ingen uppgift. Längd: 90 minuter. Bäst: Slutet – med ”We belong together”, ”Hero” och… bjällerklang… ”All I want for Christmas is you”. Sämst: Det burkiga ljudet i början av konserten är inte värdigt en världsmästare i sång.





GÖTEBORG. Den första grådaskiga måndagen i december. Krigslarm över Göteborg. Lyftkranar mot grå himmel.

Samtidigt: en glittrig souldiva i stan för att iscensätta den perfekta, amerikanska julen.

I låten ”All I want for Christmas is you” fångade Mariah Carey den som i en liten ask. Ingen annan popstjärna – den sorgligt förlorade George Michael undantagen – kan putta ner henne från toppen av granen.

Med två julalbum bakom sig – ”Merry Christmas” (1994) och ”Merry Christmas II” (2010) – bestämde sig Mimi för att sätta upp sitt eget julspektakel på Beacon theatre i älskade hemstaden New York. Fyra år senare rullar den fortfarande och nu får även Europa ta del av festligheterna.

Stämningen i Scandinavium är hög i tomteluva och röd festblåsa. Scenen kantas av julklappar i drivor.

Mariah är sen, såklart. (Annars vore hon inte Mariah.)

Efter 20 minuter börjar publiken busvissla. (Annars vore vi inte i Göteborg.)

Då kommer hon, klädd som ett glas champagne, och säger ”I love you” med den proffsiga övertygelsen hos någon som sålt 200 miljoner album och den busvisslande publiken ska snart belöna de hisnande sångkonsterna i ”Silent night” och ”O holy night” med stående ovationer.

Rösten är fortfarande remarkabel.

Och ”All I Want for Christmas is you: a night of joy and festivity” är en precis innehållsdeklaration.

Konserten är en julklappssäck utan botten.

En gigantisk julgran. Ett vitklätt soulband. En yvig gospelkör. Multipla klädbyten. Gulliga barn som dansar. Gulliga barn som sjunger. Mariah Careys egna gulliga barn i björndräkt. Sekvenser ur baletten ”Nötknäpparen”.

Men superstjärnan har ett sinne för humor som balanserar när showen känns lika övermäktig som en portion ris à la Malta efter julbordet.

Under pauserna från silvermikrofonen och den glittriga vattenflaskan hinner hon berätta att julfirandet i casa Carey bland annat innefattar en levande ren.

Och med alla sina överdådiga beståndsdelar skapar konserten en underbar illusion av en jul som bara existerar i fantasin.

I den oundvikliga finalen – ”All I want for Christmas is you” – öppnas Narnia-porten till ett evigt vinterland.

Därinne finns snögubbar, dansande björnar, polkagrisar stora som människor, en ensemble av tomtar och snö som aldrig slutar att falla.

Tänk om man slapp gå ut i regnet.



BETYG LÅT FÖR LÅT



+++

Hark! The Herald angels sing

Mariah Carey äntrar scenen mot fonden av en ståtlig gran och en stjärnhimmel. Hymnen skrevs av Charles Wesley, brittisk herre med permanentat hår, 1739. Den finns också med på Careys julalbum ”Merry Christmas” 1994.



++++

Charlie Brown Christmas

Mariah gör titelspåret från min käraste julskiva – Vince Guaraldis ”A Charlie Brown Christmas” – med den äran.



+++

Oh Santa!

Poppigt 90-talsnummer från ”Merry Christmas” komplett med de gulliga, dansande barnen.



++++

Christmas (baby please come home)

Darlene Loves pärla är på många sätt en förlaga till Mimis egen megahit ”All I want for Christmas is you”.



++++

Silent night

Careys sånginsats är en musikalisk motsvarighet till Michaela Shiffrins sätt att åka slalom.



+++

Joy to the world

Mariah fortsätter att sjunga måndagsgospeln. Och förvandlar en hockeyarena på den svenska västkusten till en kyrka i New York.



+++

When Christmas comes

John Legend-duetten är stabil mamma och pappa-soul. Något att lyssna på med en whiskey framför brasan när de gulliga barnen dansat och sjungit sig trötta och somnat.



+++

The star

Okejrå, barnen är tillbaka. Två pojkar sjunger duett med Mariah i balladen som är hennes bidrag till den kristna, animerade filmen med samma namn. Melodin lånat friskt från Disney-tryckarnas numero uno – Sir Elton och hans ”Can you feel the love tonight”.



++

Here comes Santa Claus (Right down Santa Claus lane)

Låten kan liknas vid den tomteluva med renhorn som slokar framför mig. Att Tomten själv rockar på scenen hjälper inte.



+++

Christmas time is in the air again

Typiskt obotlig julromantik. Tusentals Lady och Lufsen tittar varandra djupt i ögonen. Taket i Scandinavium verkar förvandlas till en enda stor mistel.



++++

O holy night

O holy Mariah.



+++

The distance

Den enda låten i kväll från Careys just utgivna album ”Caution”. Ty Dolla Sign-samarbetet är en välkommen paus från det allra juligaste.



++++

We belong together

Mysig 00-tals-r’n’b från ”The emancipation of Mimi”.



++++

Hero

Smakar Hubba bubba-kyssar och famlande händer.



Extranummer:



++++

All I want for Christmas is you

Världens mest strömmade bjällerklang. Säg vad du vill. Den är oemotståndlig. Tusen och åter tusen gånger om. God jul.

3 december 2018 22:32