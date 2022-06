Hårdrockarens guide till festival- och konsertsommaren 2022

Sofias 3 bästa tips check Konserter och festivaler – månad för månad

helskärm Några av sommarens höjdpunkter, enligt Aftonbladets Sofia Bergström.

En sommar fylld av livemusik står för dörren.

Sofia Bergström guidar dig genom det tyngre utbudet av konserter och festivaler.

Sommaren 2019 tog vi allt för givet. Upprymda allsångsstunder, svettiga publikhav, stinkande bajamajor och grisrosa bondbrännor som syns på flera kilometers avstånd. Föga anade vi att en stundande pandemi skulle trycka på pausknappen och lämna oss svältfödda på livemusik, och allt vad det innebär, i över två års tid.

Nu kommer revanschen. Sommarens konsert- och festivalschema är ett dignande smörgåsbord av stora arenaspelningar och unika klubbspelningar, återvändande festivaler och nya utmanare. Det är knappt så man kan tro det.

helskärm Rammstein.

Rammstein skriver hårdrockshistoria

Inom kort kommer röda mattan att rullas ut för giganter som Iron Maiden, Guns N’ Roses, Kiss, Green Day, Judas Priest och Queen + Adam Lambert.

Rammstein kommer att skriva hårdrockshistoria i Göteborg med tre kvällar i rad på Ullevi. Trots att det tyska metalbandets show är regisserad in på millisekunden vilar en känsla av ohämmad oförutsägbarhet över bandets framträdanden. I sextettens sällskap känns det som att vad som helst kan hända.

Och i skuggan av större festivaler som Sweden Rock Festival, Gefle Metal Festival och Sabaton Open Air kommer uppstickare som Atlas Rock och Rock på Skansen att prova sina vingar.

helskärm Gerard Way i My Chemical Romance 2010.

Höjdpunkterna

Det är också med stor spänning som jag räknar ned dagarna till Mastodons och Korns ovanligt intima klubbspelningar på Pustervik respektive Gothenburg Film Studios i Göteborg.

För den som föredrar sockervadd och överdimensionerade chokladkakor till sina distade riff finns förstås alltid Gröna Lund (och Liseberg).

Till höjdpunkterna hör Sverigeskygga My Chemical Romance och Deftones som kommer att göra sina första spelningar i Sverige på elva respektive tolv år. Spillrorna av min illa tilltygade tonårssjäl, som jag har stoppat undan i mitt medvetandets mörkaste vrår, limmas ihop as we speak.

Att 00-talets emokungar i My Chemical Romance återuppstår bland karuseller och sockerhöga kids känns skrivet i stjärnorna. Deftones spröda melodier och stämningsfulla synthslingor är desto svårare att föreställa sig i sammanhanget.

helskärm Fred Durst i Limp Bizkit nuförtiden.

Limp Bizkit gör comeback

I augusti gör dessutom landsbröderna i Limp Bizkit oväntad comeback på svensk mark. Och på Fyrishov i Uppsala av alla ställen. Nu metal-bandets stjärnstatus må ha svalnat sedan länge, men säkert väntar en kväll med mysig millennieskiftes-nostalgi. Fred Durst går numera fullt ut på temat ”Dad vibes” (titeln på en singlarna från senaste skivan ”Still sucks”). Sångaren inleder bandets spelningar sittandes i en rutig gubbfåtölj.

Men du och jag har inte tid att samla damm i någon fåtölj. Det är hög tid att lyfta röven från det svettiga sofftyget och kasta oss in i svårframkomliga publikhav. Bland bondbrännor, utspilld öl, kluvna hårtoppar, eufori och längtan.

helskärm Mastodon.

Sofias 3 bästa tips:

arrow Muskelrock på Tyrolen

När: 3-5 juni

Var: Tyrolen, Blädinge (Alvesta)

Efter två års uppehåll förvandlas 60-talsdansparken Tyrolen åter igen till ett gemytligt rockparadis med läder, långburkar och distade riff i överflöd.

Årets lineup är spännande ur flera aspekter.

I år samlar Sveriges kanske mysigaste festival några av landets just nu bästa rockband. Children of the Sün, Hot Breath, Lykantropi och Nekromant för att nämna några. Samtidigt väntar flera utländska bands första spelningar på svensk mark.

En extra fjäder i hatten för bokningen av Girlschool och Omen, två på olika sätt betydelsefulla heavy metal-band.

arrow Mastodon

När: 20 juni

Var: Pustervik, Göteborg

När ett av världens största metalband kommer till Sverige för en unik klubbspelning finns all anledning att släppa lös fjärilarna i magen. Mastodon, som har vässat till sina liveframträdanden rejält det senaste decenniet, lämnar sällan någon oberörd.

Mitt hjärta värker av blotta tanken på att få höra uppslitande låtar från senaste albumet ”Hushed & grim” i ett så intimt sammanhang. Tårarna lär skvätta ända till Feskekörka på andra sidan älven.

Konserten är slutsåld sedan länge, men det ser ut att finnas biljetter kvar till spelningen på KB i Malmö dagen därpå.

arrow Crypta

När: 14-16 juli (exakt speldag ännu inte släppt)

Var: Gefle Metal Festival, Gasklockorna, Gävle

Brasilien kan sin extrem metal. När Fernanda Lira och Luana Dametto lämnade thrash-outfiten Nervosa för att i stället hänge sig åt dödsmetall stod alla stjärnor rätt. Debutskivan ”Echoes of the soul” krossade det mesta i sin väg när den släpptes för snart ett år sedan och lär göra samma sak när den för första gången presenteras inför en svensk publik. Kom till Gefle Metal Festival i sommar och bada i blod, brutaliteter och blasfemi tillsammans med likasinnade.

Missa inte heller Konvent, Gaupa, Faustus eller Mass Worship.

helskärm Crypta.

Ett urval av tyngre konserter och festivaler i sommar:

JUNI

Atlas Rock (Scorpions, Alice Cooper, Black Label Society m fl) Gävle 4-5/6

Muskelrock Alvesta (Tyrolen) 3-5/6

Viagra Boys Stockholm (Fållan) 4/6

Greta Van Fleet Stockholm (Gröna Lund) 5/6

Rival Sons Malmö (KB) 6/6

Sweden Rock Festival (Guns N’ Roses, Volbeat, In Flames, Nightwish,

Megadeth m fl) Sölvesborg 8–11/6

Social Distortion Stockholm (Gröna Lund) 9/6

helskärm Green Day.

Green Day Stockholm (Tele2 Arena) 11/6

Judas Priest Rättvik (Dalhalla) 11/6 Linköping (Saab Arena) 12/6

My Chemical Romance Stockholm (Gröna Lund) 14/6

Korn Stockholm (Gröna Lund) 15/6 Göteborg (Gothenburg Film Studios) 26/6

Rock på Skansen (Evanescence m fl) Stockholm 16/6

Evergrey ( + Thundermother ) Göteborg (Liseberg) 16/6

Kiss Stockholm (Tele2 Arena) 18/6

Mastodon Göteborg (Pustervik) 20/6

Royal Punk Fest (Millencollin, Sum 41, Kvelertak m fl) Stockholm 22/6

Five Finger Death Punch Sandviken (Göransson Arena) 27/6

Red Fang Malmö (KB) 28/6

helskärm Iron Maiden spelar på Ullevi den 22/7.

JULI

Deftones Stockholm (Gröna Lund) 5/7

Gefle Metal Festival (Entombed, Meshuggah, At the Gates m fl) Gävle 14-16/7

Bad Religion Stockholm (Gröna Lund) 15/7

Queen + Adam Lambert Stockholm (Avicii Arena) 20/7

Gojira Stockholm (Annexet) 21/7

Iron Maiden Göteborg (Ullevi) 22/7

Rock på Skansen (WASP, Ace Frehley m fl) Stockholm 23/7

Rammstein Göteborg (Ullevi) 28-30/7 2022

Skogsröjet (Ace Frehley, Dirkschneider, Doro, Kamelot m fl) Rejmyre 29-30/7

Doyle W. Von Frankenstein Linköping (The Crypt) 30/7

helskärm Sabaton.

AUGUSTI