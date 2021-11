In Flames-profilerna startar The Halo Effect: ”Började som en kul grej”

”Vi har burit på den här hemligheten väldigt länge”

helskärm The Halo Effect.

Flera tidigare In Flames-medlemmar har gått samman och bildat nya bandet The Halo Effect.

För Aftonbladet berättar medlemmarna Peter Iwers och Mikael Stanne om hur bandet blev till – och kommer att låta.

– Det blir melodisk dödsmetall från Göteborg helt enkelt. Vi försöker inte återuppfinna något jävla hjul.

Förra veckan skakades hårdrocksvärlden om när Jesper Strömblad, Mikael Stanne, Niclas Engelin, Peter Iwers och Daniel Svensson – samtliga med bakgrund i hårdrocksbandet In Flames – gick ut med att de ska släppa musik tillsammans under The Halo Effect.

För utomstående kom nyheten som en blixt från klar himmel, men för Aftonbladet berättar Mikael Stanne och Peter Iwers, via Zoom från sina respektive hem i Göteborg, att bandet har funnits i drygt två år.

– Vi har burit på den här hemligheten väldigt länge. Det har faktiskt varit lite jobbigt att vänta, säger Stanne som även axlar sången i Dark Tranquility och albumaktuella Grand Cadaver.

Vad förde er samman?

– Jag hörde av mig till Niclas (Engelin, reds anm) och sa att jag snart skulle ha lite tid över och ville hitta på något. Vi började spela in några demos. Det funkade direkt och vi fick feeling. En efter en hakade de andra på och plötsligt hade vi bildat band.

Hur var det för er att samlas igen? Vissa av er har inte spelat ihop på rätt så många år.

– Det var helt sjukt, fortsätter Stanne. Genast uppstod den här energin som vi hade när vi var runt 15-16 år, när vi träffades för första gången. Det kändes lika kul som när man började bilda sina första band.

Iwers instämmer:

– Det kändes så naturligt. Den här energin bara kom utav att jobba tillsammans tycker jag.

”Hade inget bättre för oss”

När Göteborgskvintetten gick in i inspelningsstudion förra året var ursprungsplanen att spela in några demos, men det slutade med att de blev kvar och skapade ett helt album. Stanne beskriver tiden i studion som kravlös och avslappnad då de inte hade några förväntningar eller deadlines att förhålla sig till.

– Då var ju pandemin igång så det var ju inte som att vi hade något bättre för oss. Vi körde på tills vi kände oss nöjda, det var riktigt lyxigt.

Alla i bandet har varit medlemmar i In Flames under olika perioder. Hur särskiljer sig The Halo Effect?

– Vi hade inte något uttalat mål att göra något helt nytt, svarar Stanne. Vi ville göra det vi gör bäst och då blir det melodisk dödsmetall från Göteborg helt enkelt. Vi försöker inte återuppfinna något jävla hjul.

Inte ett sidoprojekt

På tisdag släpps bandets första singel ”Shadowminds” och tillhörande musikvideo. Exakt releasedatum för debutplattan är ännu inte satt. Det enda bandet vet med säkerhet är att skivan kommer att släppas i god tid innan första turnén, som blir som förband till Machine Head och Amon Amarth hösten 2022.

– The Halo Effect är ett riktigt band och inte något sidoprojekt som många kanske tror, understryker Iwers. Det här är något vi kommer satsa på.

– Ja, precis, fortsätter Stanne. Det här började som en kul grej, men vi ska göra det här ordentligt. För mig kommer det att bli en logistisk mardröm, men det är ju bara mitt problem.

Förväntningarna från hårdrockspubliken är redan skyhöga. Bandets sociala medier svämmar över av starka reaktioner och kommentarer som bland annat liknar bandavslöjandet med Abbas återkomst – eller som om Beatles skulle göra comeback med Elvis på sång.

Hur känns det att ha så höga förväntningar innan ni ens har släppt någon musik?

– Nu kan vi bara göra folk besvikna, skrattar Stanne till svar.

