Mejla Sofia Bergström

LISTAN: Höga förväntningar inför Metallica-helgen

Sofia Bergström väljer fem saker i Metallicas värld

Publicerad: I dag 06.00

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Varje fredag turas musikredaktionens medarbetare om att dela med sig av åsikter, tips och nyheter.

Den här veckan taggar Sofia Bergström inför Metallicas två spelningar på Ullevi i kväll och på söndag.

helskärm I kväll och på söndag möter basisten Robert Trujillo och resten av Metallica ännu en gång sina svenska fans på Ullevi i Göteborg. Senast bandet spelade på arenan var 2019.

1. Höga förväntningar inför Metallica-helgen

Med utmärkta albumet ”72 seasons” i ryggen är förutsättningarna goda och förväntningarna höga inför Metallicas två spelningar på Ullevi i helgen.

Det kaliforniska metalbandet verkar dessutom befinna sig på en bra plats i livet. Av färska intervjuer och liveklipp att döma känns medlemmarna uppseendeväckande trygga och glada, särskilt i varandras sällskap.

Det blev inte minst tydligt under Metallicas besök på tv-showen ”Jimmy Kimmel live” i våras. Lars Ulrich erkände då att han var smått nervös inför turnéns ”No repeat weekend”-upplägg, som innebär att bandet har två olika låtlistor för varje stad de besöker. James Hetfield vände sig mot sin bandkamrat med ett försäkrande: ”We got you, buddy”.

Jag blev oväntat rörd av ögonblicket, som också fick mig att tänka på den varma gruppkramen under Brasilien-konserten ifjol. Frontmannen hade då delat med sig av osäkerheten och självtvivlen som hemsökte honom innan spelningen.

Vi ses i kväll, Metallica.

helskärm James Hetfield var laddad till tänderna på Metallicas första Ullevi-konsert 2004.

2. 19 år sedan Ullevi-debuten

Den 30 maj 2004 intog Metallica Ullevi för första gången, och under bandets dittills största Sverige-spelning bjöds publiken på flera överraskningar. Bland annat liverariteter som ”Leper messiah” och ”I disappear”. Den sistnämnda spelades för andra gången någonsin i Europa. ”Stämningen som möter thrash-veteranerna är bland det mest överväldigande och lyckoberusande jag har sett”, skrev Aftonbladets utsände recensent Mattias Kling om spelningen, som belönades med fyra plus.

helskärm Det har gått drygt två månader sedan Metallica presenterade albumet ”72 seasons” för omvärlden.

3. ”72 seasons” fortsätter att växa

För mig var Metallicas elfte studioalbum ”72 seasons” ingen omedelbar knockout. Men sedan släppet i april har skivans tolv spår vuxit i styrka. För varje lyssning upptäcker jag något nytt. I helgen är chansen stor att Ullevi-publiken kommer att få höra titelspåret, ”Lux aeterna”, ”Screaming suicide” och ”If darkness had a son”. Inget ont om dem men det finns starkare spår på skivan. Inte minst rifftunga och ångestladdade låtar som ”Too far gone?”, ”Shadows follow” och ”Room of mirrors”.

helskärm Se till att se PSL-intervjun med Metallica, om du inte redan har gjort det.

4. Medlemmarnas egna ord

Innan Metallica går på scenen i kväll rekommenderar jag en titt på Per Sinding-Larsens intervju med bandet i SVT-programmet PSL, i vilken Hetfield, Kirk Hammett och Rob Trujillo berättar om arbetet med skivan och karriärens upp- och nedgångar. Trujillo delar med sig av en rätt intressant reflektion kring bandets höga arbetsmoral, som onekligen har bidragit till den privilegierade position där bandet befinner sig i dag. Men som mest intressant blir det när Hetfield berättar om hur han med hjälp av terapi har lärt sig mer om sig själv och sin barndom. ”I’ve had a love affair with misery all my life”, säger han i programmet som passande nog är döpt till ”Metallica mellan hopp och mörker”.

helskärm Metallica från ”Kill ’em all”-tiden och med bortgångne basisten Cliff Burton (andra från vänster) i uppställningen.

5. Hipp hipp hurra!

Om en dryg månad fyller debutalbumet ”Kill ’em all” 40 år. Det har alltså gått fyra decennier sedan fyra amerikanska tonåringar ritade om hårdrockkartan och krattade manegen för thrash metal. Skivan – som är sprängfylld med hormonstinn hårdrock i hårresande snabba tempon – har åldrats med stor värdighet. Samtidigt är det en stor sorg att varken Jon eller Marcia Zazula är vid liv för att ta del av firandet. Utan den investering som paret och deras skivbolag Megaforce gjorde i Metallica hade hårdrocken troligtvis inte sett ut som den gör i dag. Hittills under ”M72”-turnén har bandet spelat ”Kill ’em all”-låtarna ”Seek & destroy” och ”Whiplash”.

helskärm Förhoppningsvis drar James Hetfield fram sin akustiska gura i helgen. Bild från Metallicas spelning på Ullevi 2019.

Fem låtar: favoriter som Metallica borde spela på Ullevi



”ROOM OF MIRRORS”

Bandet har hittills inte vädrat detta glimrande guldkorn från ”72 seasons” under pågående turné, en enligt mig stor miss. Ullevi-publiken förtjänar att få höra skivans i särklass bästa gitarrmelodi (den kommer drygt halvvägs in i låten) och outro.



”BLEEDING ME”

Jag syftar på den akustiska versionen som bland annat går att höra på välgörenhetsplattan ”Helping hands… live & acoustic at The Masonic”. Hetfield verkar just nu vara i tillräckligt stark form för att tackla den ångestridna låten från ”Load”.



“PLEASE DON’T JUDAS ME”

Medan Hetfield ändå sitter ned med sin akustiska gura efter att ha blött ut över scengolvet med ”Bleeding me” kan han lika gärna riva av denna ömhudade Nazareth-cover. Det är en högoddsare, men hoppet är som bekant det sista som överger en.



“DISPOSABLE HEROES”

Det blev succé när Metallica drog fram dyrgripen från ”Master of puppets” på Ullevi för åtta år sedan. Låten om krigets maskineri känns tyvärr också mer aktuell än på länge. Jag kan även acceptera “The thing that should not be” och “Leper messiah” från samma skiva.



”THE OUTLAW TORN”

”Load”-låt som mig veterligen aldrig har luftats på svensk mark. Den saken borde det bli ändring på. Tiden har inte tagit udden av Hetfields utlämnande textrader om förkrossande förlust och smärtsam ensamhet.



LYSSNA PÅ LÅTARNA HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook, Instagram, Twitter och Spotify för full koll på allt inom musik