LISTAN: En liten koll på höstens skivor

Robert Smith och The Cure, Taylor Swift, Chris Martin och Coldplay, Rihanna och Darin är några av många som har, eller ryktas ha, nya album på gång i höst.

1. En liten koll på höstens skivor

I almanackan står det nu sista helgen i augusti så vad annat att göra än att kika lite på vad vi kan förvänta oss av höstens skivflod?

Som vanligt är det ganska få av de större albumsläppen som har hunnit få spikade datum eller – sannolikt – ens har aviserats.

Vi vet att Olivia Rodrigo ger ut ”Guts”, den efterlängtade uppföljaren till succédebuten ”Sour”, 8 september och Kylie Minogue släpper ”Tension” 22 september.

6 oktober släpper Roger Waters sin nyinspelning av Pink Floyd-klassikern ”The dark side of the moon” och 27 oktober är datumet för Taylor Swifts ”Taylor’s version” av ”1989”. Samma månad kommer även album med namn som Troye Sivan och James Blunt. 17 november får vi både Dolly Partons stjärnspäckade första rockalbum och Nicki Minajs ”Pink Friday 2”.

I övrigt handlar det mesta om rykten och besked av typen ”i höst”. Det pratas till exempel om Rolling Stones första studioskiva på 18 år.

Peter Gabriel lär äntligen släppa sin ”I/O” och The Cures sedan väldigt länge aviserade ”Songs of a lost world” borde rimligen också vara på gång.

Coldplay meddelade redan i vintras att ännu ett album med rymdtema, ”Moon music”, i princip var klart.

När till exempel Beyoncés nästa del i ”Renaissance”-trilogin dyker upp är mer osäkert men då del ett kom för över ett år sedan kan det givetvis ske i höst.

Rihannas ”R9” (eller vad titeln nu blir), som ju även den har varit på gång i en halv evighet, eller åtminstone fem år, borde också kunna släppas. Hon har själv sagt att hon "vill” att den ska komma ut i år.

Andra giganter som lär ha ny musik på gång är bland andra Azealia Banks, Cardi B, Doja Cat, Dua Lipa, Frank Ocean, Janet Jackson, Jennifer Lopez, Katy Perry, The Killers, The Kid Laroi, Little Simz, Lil Nas X, Selena Gomez, Stefflon Don, Justin Timberlake och The Strokes.

På den svenska sidan släpper Icona Pop sitt album ”Club Romantech” redan nästa vecka, veckan därpå kommer Darins ”En annan jag” och Markus Krunegårds helfinska ”Nokia & Ericsson”. I oktober får vi Thomas Stenström och Goat och det kan även bli tal om album med Lisa Miskovsky, Loreen, Maja Kristina Strömstedt, Zara Larsson och Les Big Byrd samt en ep från David Ritschard.

Givetvis passar jag också på att droppa några personliga favoriter som jag ser fram emot lite extra: The XX-stjärnan Romys solodebut ”Mid air” (8/9) kan mycket väl vara höstens första stora album.

Annat potentiellt kul i höst är Alabaster DePlume, The Pretenders, Allison Russell, comebacken från shoegazeveteranerna i Slowdive, den aldrig ointressante James Blake, en potentiellt lovande arkivrensning med Sparklehorse, The Chemical Brothers och Black Grapes respektive återkomst, hela två nya album med indiepopbritterna The Coral, The Postal Service, Bat For Lashes, Margo Cilker, Teenage Fanclub, det nya projektet från trion Lol Tolhurst, Budgie, And Jacknife Lee, Israel Nash, The Mountain Goats, Jolie Holland, Lily & Madeline, Allah-Las, Chris Stapleton, Juliana Hatfields album med tolkningar av ELO och, inte minst, den utbyggda återutgåvan av The Replacements ”Tim”. Samt några till som jag skriver lite mer om nedan.

Lars Winnerbäck samarbetar med halva Kent på sitt kommande album.

2. Mästarmöte i svenskrock

Jag är ovanligt nyfiken på kommande Lars Winnerbäck-albumet ”Neutronstjärnan”. Detta för att han den här gången har valt att samarbeta med två andra giganter i svensk rock, Jocke Berg och Martin Sköld från Kent. Singeln ”Nåt som verkligen är bra” kom i maj och lyckades med konststycket att låta som en Winnerbäck-låt i verserna och förvandlas till en Kent-låt så fort Berg kom in i refrängen. Riksrocktrubadurens fjortonde album beskrivs i förhandsinformationen som ”en berättelse om Sverige”, vilket förstås både kan bli svåruthärdligt och helt fantastiskt. Men någonting nytt hände tveklöst på singeln och det ska bli spännande att höra mer. 22 september kommer plattan.

Jocke Berg.

3. Kul sväng från Philly

Efter en fullkomligt fenomenal spelning på festivalen Sthlm Americana för fyra år sedan utgick jag ifrån att det bara var en tidsfråga innan Philadelphia-bandet Low Cut Connie stod på betydligt större scener. Sångaren och bandledaren Adam Weiner dansade, hamrade och sparkade på sitt piano som en ung Jerry Lee Lewis och ledde sitt brokiga band genom en stunds mycket underhållande rock’n’roll, som trots tydlig inspiration från sånt som Stones och Replacements kändes föredömligt mycket nu. Bruce Springsteen och Elton John är redan fans och de fyra låtar som hittills finns ute från sjunde albumet ”Art dealers” låter utmärkt. Släpp 8 september.

Grimes, eller Claire Boucher som hon egentligen heter, verkar ha hittat tillbaka till musiken igen.

4. Hopp för nytt från Grimes

För den breda massan är Grimes numera mest känd som Elon Musks ex, och på senare tid har rubrikerna om den kanadensiska artisten och futuristen mest handlat om hennes nya AI-projekt Elf Tech där vem som helst kan låna Grimes sångröst till sin egen musik. I vintras började hon prata om att hon kanske inte längre främst ser sig som artist, vilket fick Pitchfork-världen att börja undra om vi någonsin kommer att få höra det sedan länge aviserade albumet ”Book 1”, uppföljaren till 2020 års ”Miss Anthropocene”. Men för en knapp månad sedan kom singeln ”I wanna be software”, ett samarbete med The Weeknd-producenten Illangelo, så hoppet om en ny Grimes-skiva lever fortfarande.

Leon Russell får en hyllningsskiva om två veckor.

5. Tio sånger för Leon

I november är det sju år sedan Leon Russell gick bort. En av 70-talets finaste sångare, låtskrivare och producenter i gränslandet mellan rock, country och soul och Elton Johns i särklass största influens. Russells mest kända låt ”A song for you” har tolkats av alla från Ray Charles och Temptations till Carpenters och Björn Skifs. När det nu kommer en hyllningsskiva är det således fullt logiskt att den rymmer en högst eklektisk mix av namn: Margo Price, Pixies, US Girls, Bootsy Collins och Nathaniel Rateliff & The Night Sweats är bara några som dyker upp på ”A song för Leon” 8 september.

Sarah Klang släpper sitt nya album i oktober.

Fem låtar: smyglyssning på höstskivor



”HALLOWEEN COSTUME”

Sarah Klang

”When I get out of here I’ll be a mad woman”. Sarah Klang sjunger om smärtsamma tonårsminnen och mental ohälsa och sveper in det i elegant pop med lätt ”Waiting on a friend”-vibb. Bådar väldigt gott inför albumet ”Mercedes” som kommer 20 oktober.



”SOMMARREGN”

Magnus Carlson

Det första vi hör från Magnus Carlsons countrysoulalbum med svenska texter är den här ”Ain’t no love in the heart of the city”-doftande sången om längtan efter regn. Jesper Lindell och hans band förser den med snyggt asfaltsvarmt southern soul-sväng.

”STILL IS STILL MOVING TO ME”

Willie Nelson

De flesta 90-åringar gör ingenting. Willie Nelson släpper två skivor på ett år. Den här låten kommer från 74:e studioalbumet ”Bluegrass”, som släpps 15 september, där Nelson tolkar om egna gamla låtar i bluegrasstappning.



”EVICTED”

Wilco

Wilco ändå. En kvalitetsgarant sedan 1995. Chicago-bandets trettonde album ”Cousin” kommer 29 september och för första gången sedan 00-talet med en extern producent, walesiska artisten Cate Le Bon. Första singeln låter klassiskt Wilco på det bästa av sätt.



”BUG LIKE AN ANGEL”

Mitski

Fantastisk ballad. Någonting händer när Mitski Miyawaki sjunger ”sometimes a drink feels like family” och en stor kör plötsligt kommer in och accentuerar ordet ”family”. Nya Mitski-albumet ”The land is inhospitable and so are we” släpps 15 september.



