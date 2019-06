Stone Temple Pilots sätter Gröna Lund i brand – ibland

1. Wicked garden 2. Crackerman 3. Vasoline 4. Silvergun superman 5. Big bang baby 6. Glide 7. Big empty 8. Plush 9. Pruno 10. Down 11. Meadow 12. Interstate love song 13. Roll me under 14. Trippin’ on a hole in a paper heart 15. Dead & bloated 16. Sex type thing