Kings Of Leon låter mer själfulla än på länge

Av: Håkan Steen

Publicerad: 05 mars 2021 kl. 09.58

Uppdaterad: 05 mars 2021 kl. 10.43

Foto: Sony Hörrni, ”släpa ut en randig soffa i naturen för att ta pressbilder”-tricket gjorde The Replacements redan på 80-talet.

MUSIK

ALBUM Fem års paus och lite nya livsinsikter tycks ha gjort Kings Of Leon gott. På ”When you see yourself” låter de rentav som ett band det är värt att börja bry sig om igen.

+++

Kings Of Leon

When you see yourself

RCA/Sony



ROCK När Kings Of Leon kom fram för 18 sedan hamnade de i vad som nästan börjar kännas som den sista rockvågen. Nashville-kvartetten där alla heter Followill – bröderna Caleb, Jared och Nathan samt deras kusin Matthew – buntades ihop med band som The Strokes, The White Stripes och Black Rebel Motorcycle Club och fick sin personliga twist av såväl musikaliska som visuella influenser från 70-talets southern rock.

De osnutna garageuppdateringarna av Lynyrd Skynyrd i polisonger och bellbottoms på debuten ”Youth and young manhood” är fortfarande det bästa och mest underhållande Kings Of Leon har fått ur sig.

I takt med framgången blev den unga orkestern sugen på mer framgång. De sålde ut – jo, det kändes verkligen så – med den rätt korkade singeln ”Sex on fire”, som givetvis blev en jättehit från albumet ”Only by the night” 2008. Kings Of Leon levde rockstjärneliv och den i pophistorien klassiska kombinationen av hybris, droger och brödrabråk ledde till allt mer utslätad och arena- och festivalanpassad rock som plötsligt betydligt hellre verkade vilja vara Coldplay än Allman Brothers. Manifesterat, till exempel, av en mer än måttligt tålamodsprövande spelning på Bråvallafestivalen 2014.

På sitt åttonde album – det första på fem år – matchar soundet fortfarande gärna storleken på scenerna. Men det märks också att vi har att göra med ett band som har vuxit upp och gjort en del soul searching. Det känns inte som en slump att skivan heter ”When you see yourself”.

39-årige sångaren Caleb Followill säger att bröderna har slutat bråka. För att de är äldre, har familjer och helt enkelt inte orkar, men också för att de numera vet bättre.

Samtidigt verkar Kings Of Leon ha känt ett behov av att påminna sig själva om var de kommer ifrån. Utan att alls vara en återgång till rötterna låter musiken på ”When you see yourself” mer grundad och jordad än på länge. Albumet skulle ha kommit redan i fjol men flyttades på grund av pandemin och finputsningen som den gav möjlighet till har sannolikt gjort sitt för stämningen och atmosfären.

Omsorgen om uttrycket hörs i de finurliga gitarrkrokarna i ”Golden restless age”, den melodiskt drivande basgången i ”Stormy weather” och allra mest i Calebs berättande texter. ”Time and disguise” är en existentiell betraktelse över berömmelse. Balladen ”Claire and Eddie” reflekterar kring polariseringen i hemlandet: ”fire’s gonna rage if people don’t change”. Avslutande ”Fairytale” låter som en potentiellt magisk konsertfinal.

Allt är kanske inte lika laddat. Kings Of Leon känns fortfarande som ett band som är rädda om sin position och väldigt måna om att leva upp till förväntningar.

Men de låter utan tvekan mer själfulla än på länge.

BÄSTA SPÅR: ”Claire and Eddie”.



LÄS FLER SKIVRECENSIONER HÄR!



LÄS ÄLDRE SKIVRECENSIONER HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik





KOPIERA LÄNK

Publicerad: 05 mars 2021 kl. 09.58