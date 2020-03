Veckans spellista: musik att stanna hemma till

avPer Magnusson

Publicerad: 18 mars 2020 kl. 10.00

Uppdaterad: 20 mars 2020 kl. 08.39

Foto: John R. Kennedy/Splash News Gör som Selena – stanna hemma – förutom vid nödläge, som slut på kaffe.

SPELLISTA I bland måste man bara vänta. Och hoppas. Kanske kan dessa tio sånger hjälpa till att skingra molnen.



”VULNERABLE”

Selena Gomez

Pur pop, ljuvligt producerad, perfekt ner till Selenas minsta ad lib. Årets finaste i sitt slag.



”GUILTY CONSCIENCE”

070 Shake

Särskilt förtjust i hur 22-åringen från New Jersey 1.24 in i låten gör en blixtsnabb liten hommage till Ben E. Kings ”Stand by me”.



”BAD DECISIONS”

The Strokes

Julian Casablancas bästa sånginsats någonsin?



”CHANGES”

Justin Bieber

Honungsfalsetten, den krispiga gitarren, själasökandet.



”SPOTLIGHT”

Jessie Ware

London-sångerskans senaste singel – med lika delar boogie- och city pop-tendenser – är inget mindre än vuxen studiomagi.



”BABY”

Four Tet

Som en mycket tidig vårmorgons allra första fågelkvitter.



”KARRU”

FloFilz

Tja. Vad ska vi kalla detta? Bunkrade beats? Chillmode för karantän?



”WE”

The Soft Pink Truth

Mer musik att stanna hemma till.



”UP IN FLAMES”

Rejoicer

Producenten och skivbolagsgrundaren Yuvi Havkin bor i Tel Aviv där han pysslar med yoga och meditation. Det hörs även i hans musik.



”I DON’T THINK MUCH ABOUT HER NO MORE”

Vampire Weekend

Mickey Newbury-covern sållar sig till kategorin ballader baserade på självbedrägeri. Där ligger den ynklig sked med Chet Bakers version av ”I get along without you very well (except sometimes)”.



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik





LÄS OCKSÅ Veckans spellista: tio favoriter håller stilen

LÄS OCKSÅ Veckans spellista: solskenspop och smäll på käften-attityd

LÄS OCKSÅ Veckans spellista: lika delar Sverige och USA

KOPIERA LÄNK