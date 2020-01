Robyn till Way Out West

avTT

Publicerad: 10 januari 2020 kl. 11:43

Uppdaterad: 10 januari 2020 kl. 12:13

Foto: Fredrik Sandberg/TT Robyn är en av huvudakterna på Way Out West i sommar. Arkivbild.

Robyn kommer till Way Out West i sommar, meddelar festivalen i ett pressmeddelande.

Den svenska världsstjärnans spelning sker lördagen den 15 augusti och blir festivalens avslutande huvudakt.

"Vi är otroligt stolta över att kunna presentera en ikonisk artist som Robyn som avslutande headliner på årets festival. Redan på förhand vågar vi tippa att det blir ett av sommarens mest magiska liveframträdanden. Allsångsgarantin är ett faktum", säger Filip Hiltmann på arrangören Luger.

Andra artister som är klara för att uppträda på festivalen är Bon Iver, Khalid, FKA Twigs, The Tallest Man on Earth, Michael Kiwanuka, Bikini Kill, Slowthai, The Black Madonna, Koffe och Boy Pablo.

Way Out West äger rum i Slottsskogen i Göteborg den 13 till 15 augusti.

