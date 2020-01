Både vatten och vin med Sturgill Simpson

1. Ronin 2. Remember to breathe 3. Sing along 4. A good look 5. Make art not friends 6. Best clockmaker on Mars 7. All said and done 8. Last man standing 9. Mercury in Retrograde 10. Fastest horse in town 11. The promise (When In Rome-cover) 12. Brace for impact (live a little) 13. Welcome to Earth (Pollywog) 14. It Ain’t all flowers 15. Breakers roar 16. I’d have to be crazy (Willie Nelson-cover) 17. Some days 18. Turtles all the way down 19. Oh Sarah 20. Just let go 21. Call to arms