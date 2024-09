Kacey Musgraves skalar ned och finner lyckan

Publicerad 2024-03-15

expand-left helskärm På nya skivan har Kacey Musgraves upptäckt hur mysigt det är i naturen.

ALBUM Kacey Musgraves filar ned sina låtar till de akustiska rötterna utan att någonsin förlora känslan för pop.

Även om texterna emellanåt blir självhjälpskosmiska i överkant finns det få i dag som sjunger mer trovärdigt om lycka.



Kacey Musgraves

Deeper well

MCA Nashville/Interscope/Universal

POP Om Kacey Musgraves förra album ”Star-crossed” var ett naket, uppslitande skilsmässodrama om brytningen med artistkollegan Ruston Kelley handlar nya, femte skivan (julalbum oräknade) om att gå vidare och försöka bli hel igen.

Det är inte lite referenser till välbeprövade terapitricks, helande oljor, energier, stenar, kristaller och den kosmiska kraften i Saturnus ringar.

Hollywood-elitens sätt att leta efter mening i överflödet har uppenbarligen spridit sig till Nashville.

I låten ”Lonely millionaire” formulerar 35-åringen från Texas rentav den omtumlande insikten att pengar inte gör dig lycklig. I ”The architect” beundrar hon skönheten i ett äpple och en bördig dalgång och vill träffa arkitekten bakom allt det vackra.

Låter jag raljant? Det är bara delvis meningen. Kacey Musgraves kommer nämligen undan med näst intill allt det där eftersom hon fortsätter att skriva så sällsynt gedigna låtar, med den karakteristiska lättheten i steget fullt intakt.

Countryns vår 2024 är ”Deeper well” dessutom givetvis en tillbakagång till rötterna, en väldigt avskalad samling sånger av tidlös akustisk pop som samtdigt glider in graciöst på spellistorna tack vare varm, lyhörd putsning av medproducenterna Daniel Tashian och Ian Fitchuk.

Självklarheten i nummer som öppningsspåret ”Cardinal” eller singeln ”Too good to be true” är det inte många låtskrivare som kommer i närheten av i dag.

Dessutom hör Musgraves till den lilla skara som lyckas skildra lycka och nytt hopp på ett sätt som faktiskt känns trovärdigt och meningsfullt. Lyssna på bilderna av tacksamhet och kärlek, och inte minst hur omsorgsfullt de levereras, i till exempel ”Dinner with friends”: ”the feeling you feel when you’re looking at something you made” eller ”the cute way he mispronounces certain words”.

Givetvis saknas inte mörkare stråk heller. Rädslan för kärlekens skörhet i en ny relation svävar över lyriken. ”Moving out” fångar vackert minnen av ett annat liv när ett hus ska tömmas och något nytt ta vid.

Att vara udda och alternativ är ofta enkelt. Att lyckas nå ut brett med något som verkligen betyder något för en själv är betydligt svårare.

”Deeper well” kunde möjligen ha varit en eller två låtar kortare men balanserar så skickligt mellan modern, kommersiell pop och välförankrad Nashville-tradition att det åter känns svårt att göra annat än att lyfta på hatten för en av det senaste decenniets mest kompletta artister.

BÄSTA SPÅR: ”Cardinal”.



