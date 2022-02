Scorpions rycker upp sig

helskärm Att Scorpions gillar att rocka lär inte ha undgått någon.

ALBUM Tyska rocktitanerna Scorpions levererar sitt bästa album på många år. ”Rock believer” bjuder på en del storslagna stunder.



Scorpions

Rock believer

Vertigo/Universal

ROCK Det är nästan exakt 50 år sedan som Scorpions debuterade med albumet

”Lonesome crow”. Hannover-bandet blev snart ett av världens största, och satte lysande prägel på hårdrockscenen en bit in på 90-talet med sin starka melodikänsla.

Det råder inga som helst tvivel om att Klaus Meine & co fortfarande är fenomenala musiker. Men om de senaste två decennierna har lärt oss något är det att bandet inte alltid längre har låtarna.

Det blir också tydligt på delar av nittonde albumet ”Rock believer”, bandets första skiva med svenske Mikkey Dee på trummor.

Att Scorpions alltjämt älskar sin rock och har energi för att rocka både hör och förstår vi. Det behöver inte förtydligas med titlar som ”Gas in the tank”, ”Rock believer” eller ”Roots in my boots”. Textrader som ”hey, let’s rock it” eller ”let’s play it louder” borde inte få passera gå utan direkt slängas i finkan. För det är faktiskt kriminellt att göra rock om rock år 2022.

Men när bandet väl doppar tårna i annan tematik händer något. Finstämd melankoli i låtar som ”Seventh sun”, ”When you know”, ”Peacemaker” och ”Shining of your soul” (som för övrigt kryddas med läckra reggaerytmer) är starka påminnelser om hur storslagna Scorpions ännu kan vara.

Det är en stor lättnad med tanke på den tveksamma föregångaren ”Return to forever”, där slutet verkligen kändes nära.

BÄSTA SPÅR: ”Shining of your soul”.



