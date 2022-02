”Vilset pingislag som rymt från nån anstalt”

Vad? Rockband från Göteborg, aktivt under åren 1986-93. Vitala delar av bandet bildade därefter The Soundtrack Of Our Lives. Union Carbide återbildades tillfälligt för en spelning på Hultsfredsfestivalen 2003 och ytterligare en gång för fler konserter 2017-2018.

Medlemmar: Ebbot Lundberg (sång), Björn Olsson (gitarr 1986–1989 + 1993), Patrick Caganis (gitarr), Henrik Rylander (trummor), Per Helm (bas 1986-88) Adam Wladis (bas 1988-89), Jan Skoglund (bas 1989-93), Ian Person (gitarr 1989-93), Anders Karlsson (keyboards 1989 + 1992–1993), Martin Hederos (keyboards 1993).

Album: ”In the air tonight” (1987), ”Financially dissatisfied, philosophically trying” (1989), ”From influence to ignorance” (1991), ”Swing” (1992).

Aktuella: Med dokumentärfilmen ”The golden age”, som hade premiär på Göteborgs filmfestival och nu visas på biografer i Malmö, Göteborg och Stockholm. En något kortare version av filmen kommer på SVT Play på söndag och sänds i SVT 2 den 18 februari.