Veckans spellista: hårt örongodis för de flesta smaker

Av: Sofia Bergström

Publicerad: 20 januari 2021 kl. 17.11

Uppdaterad: 20 januari 2021 kl. 19.46

Foto: Ester Segarra Medlemmarna i Tribulation är levande bevis på de senaste månadernas blygsamma soltimmar.

SPELLISTA Skandinavisk svärta, dyster doom, psykedelisk progg och dundrande döds. Veckans spellista rymmer det mesta i metalväg.



”FUNERAL PYRE”

Tribulation

Efter tillträdandet av Joe Biden som USA:s nya president lär Tribulations kommande album ”Where the gloom becomes sound” bli årets höjdpunkt.



”DANCE”

Cellar Darling

Dansar mer än gärna efter schweiziska Cellar Darlings proggiga pipa.



”MAMMON”

Gaupa

Gaupa är en skimrande stjärna på den svenska rockhimlen just nu.



”THE NAMELESS ELITE”

Asphyx

Gammal är inte alltid äldst. Men det går inte att förneka att holländska Asphyx tillhör dödsmetallens toppskikt – idag som för tre decennier sen.



”THERE IS A BEACON”

Malakhim

Det är något särskilt med svensk svärta. I synnerhet när den kommer ifrån hungriga och starka debutanter som Malakhim.



”MOTORDEATH”

The Crown

Svenska The Crown gör slagkraftig dödsmetall som stundtals är snabbare än blixten.



”RECURRENCE”

Emma Ruth Rundle feat. Thou

Samarbetet mellan singer-songwritern och metalbandet är lika smakfullt på ep:n ”The helm of sorrow” som på fullängdaren ”May our chambers be full”.



”I’M STAYING HOME”

Monolord

Lyssna på Anders Tegnell och Sveriges doom-stoltheter – stanna hemma!



”COSMOS EATER”

Stortregn

Schweiz slår till igen. Den här gången med heavy metal-stänkt melodisk dödsmetall som stimulerar både kropp och knopp.



”NOT OF THIS EARTH”

Bloody Hammers

Paret Devallia Anders och Anders Manga skiter där de äter – det vill säga jobbar ihop. Och tur är det. Annars skulle vi andra gå miste om skön gothrock.



LYSSNA PÅ SPELLISTAN HÄR!



