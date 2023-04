Westlife spelar på Gröna Lund i sommar

Av: TT

helskärm Westlife. Arkivbild.

Westlife kommer till Gröna Lund i Stockholm, där det irländska pojkbandet spelar den 28 maj.

Gruppen slog igenom 1999 och har sedan dess sålt över 55 miljoner skivor, med hitlåtar som ”My love”, ”If I let you go” och ”Swear it again”.

Gröna Lund har tidigare fått kritik för sommarens artistbokningar, eftersom samtliga bokade 14 huvudakter som presenterades var manliga artister, medan fyra kvinnliga artister presenterades för nöjesparkens mindre scen.

Gröna Lunds informationschef Annika Troselius svarade då kritikerna att man fortfarande har artister kvar att presentera inför sommaren.