Ozzys bästa soloskiva på väldigt många år

ALBUM Om ”Ordinary man” blir Ozzy Osbournes svanesång avslutar den 71-årige sångaren sin långa karriär med hedern i behåll.

Ozzy Osbourne

Ordinary man

Epic/Sony



HÅRDROCK Häromveckan firade hårdrocken 50 år.

Fredagen den 13 februari 1970 släppte Black Sabbath sin självbetitlade debutskiva som lade grunden till hårdrockscenen och subgenren doom metal.

Albumet blev också världens första möte med sångaren Ozzy Osbourne.

Ingen hade nog då kunnat ana att han ett halvt sekel senare – 71 år gammal – skulle fortsätta göra musik.

Ozzy själv är den första att medge att han har haft fler liv än en katt. Karriären är fylld av olyckor, bråk, alkohol- och drogmissbruk, duster med lagen och svåra hälsoproblem.

Tidigare i år gick han ut med att han dessutom har Parkinsons sjukdom.

Efter många om och men är nu Ozzys första soloalbum på tio år här.

Till stor del tack vare Post Malone.

Under inspelningen av hiphopartistens låt ”Take what you want” slog det gnistor mellan Ozzy och producenten Andrew Watt (Lana Del Rey, Justin Bieber med flera), varpå Ozzy bad den då 28-årige producenten att göra hans nästa platta.

Watt skrev sedan musiken tillsammans med Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) och Duff McKagan (Guns N’ Roses), med inhopp av gitarristerna Slash (Guns N’ Roses) och Tom Morello (Rage Against The Machine).

Materialet lutar därför mer åt rock än regelrätt doom.

”Ordinary man” rymmer såväl snabba stonertakter à la Queens Of The Stone Age (”Goodbye”) som refrängstark arenarock (”All my life”).

Men det är Ozzys starka närvaro och hudlösa reflektioner om livet och döden som stjäl showen.

Känsloladdade ”Holy for tonight” handlar om grubblerier på dödsbädden och i balladen ”Ordinary man” begrundar han och Elton John, som gästar på piano och sång, arvet som de kommer att lämna efter sig.

Texterna skrevs under ”skitåret” 2019, när Ozzy handskades med både lunginflammation och nack- och ryggskador.

– Writers come up with their best stuff when they’re miserable, and I was really fucking miserable over the past year, har han berättat för radiostationen SiriusXM.

De delar av skivan som avviker från det personliga och självrannsakande landar därför inte lika hårt.

Insprängt finns lösryckta låtar om den tyske kannibalen Armin Meiwes (”Eat me”) och aliens (”Scary little green men”).

Men med det sagt är ”Ordinary man” Ozzys bästa soloplatta på väldigt många år.

Om det blir hans sista, vilket framför allt spåret ”Goodbye” hintar om, avslutar Mörkrets Prins sin långa karriär med hedern i behåll.



