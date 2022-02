Gina Dirawi gör en imponerande debut

ALBUM Gina Dirawi har väntat tio år på att få släppa sitt debutalbum. Resultatet är en egen blandning av arabisk folkmusik och alternativ pop, men också en hudlös historia om jakten på inre ro.



POP Vid sidan av de stora programledarjobben drömde Gina Dirawi alltid om att få spela in ett album. Redan för sju år sedan släppte hon ett par singlar men det var först när hon kom i kontakt med Björn Yttling och Freja Drakenberg som hon hittade hem. ”Det har varit som att se sig själv i ljud”, har Dirawi sagt om mötet.

Musiken på debutalbumet ”Meet me in Jannah” låter alltid storslagen, oavsett om hon sjunger avskalat eller får sällskap av storkör och en uppsjö av instrument. Rösten vilar fint mot de rappa gitarrerna när hon i inledande ”Sunday” sjunger om att be till Allah: ”Catch you on a Sunday/When you got the weekend off”. Det spelar ingen roll att det är helgdag och att ingen kanske lyssnar, behovet av inre ro är för stort för att vänta.

Dirawi har haft en tydlig vision av hur musiken ska låta: det ska vara rått, spontant och helst inte perfekt. Avslutande ”Live and die” är exempelvis inspelad i en enda tagning och låtens slut har helt och hållet improviserats fram. Huvudpersonen sjunger ut i falsett medan den stora ljudbilden växer sig allt starkare.

Det är modigt att låta spontaniteten styra redan på första albumet. Men Gina Dirawi lyckas förlita sig på känsla utan att någonsin gå vilse. Tvärtom är ”Meet me in Jannah” en sällsynt självsäker debut. 31-åringen sammanflätar arabisk folkmusik med alternativ pop och skapar ett sound som är alldeles eget.

Lika eget är albumkonceptet. Jannah är det arabiska ordet för paradis, en plats som Dirawi funderar mycket på (för två år sedan släppte hon den hyllade debutromanen ”Paradiset ligger under mammas fötter”). Albumet präglas av en längtan efter att få komma till en plats utan smärta och lidande, och den ständiga jakten på frihet hörs ofta i rösten. Ibland låter den tung av sorg och andra gånger som att den når ro.

Båda känslolägena ryms i ”Bmoot”, en av albumets tre låtar på arabiska. Titeln betyder ”jag dör” och handlar om att känna sig övergiven i relationen till en annan person, Gud eller världen. Gina Dirawi växlar mellan olika tonlägen för att till slut låta som att hon förlorar sig i musiken.

Det är en av många stunder på ”Meet me in Jannah” som sitter kvar långt efter att de sista tonerna klingat ut.



Fakta BONUS BÄSTA SPÅR: ”Bmoot”.

VISSTE DU ATT… Gina Dirawi beskriver sin musik som ”arabisk folklore möter svensk melankoli i något slags filmisk Gudssökande sjuttiotals-Tarantinovärld”.

LYSSNA OCKSÅ PÅ: Bat For Lashes ”Two suns” och Sibille Attars ”A history of silence”. Läs mer

