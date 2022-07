Diggiloo har fått en rejäl nytändning i år

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 40 min sedan

helskärm

SHOW När Diggiloo åter igen är tillbaka i sin fullskaliga tappning är både spelglädjen och sammanhållningen ett faktum.



Diggiloo

Turnépremiär: Malmö Arena, Malmö. Publik: Utsålt. Längd: 3 timmar och 30 minuter inklusive paus. Bäst: John Lundviks ”Änglavakt” och Sanne Salomonsens ”Hva gør vi nu, lille du?”. Mello-medleyt med Jessica Anderssons ”Give me your love”, Robin Bengtssons ”I can't go on”, Lundviks ”Too late for love” och Lena Philipssons ”Det gör ont” är också ett snyggt inslag. Sämst: Det är mycket premiärnerver. Men det lär lösa sig under turnéns gång.

MALMÖ. Det är som att öppna ett Kinderägg. Salmonellafritt, såklart. Man vet aldrig vad man får av Diggiloo. Vad sägs om en Måns Möller-imitation av Bradley Coopers karaktär från ”A star is born” varpå han blir kallad sexmaskin av Sanne Salomonsen? Nog sagt.

Årets Diggiloo-turné är intressant på många sätt. Delvis är det den första fullskaliga showen sedan pandemin slog till. Dessutom är det en väldigt intressant blandning av artister. Bara det faktum att Theoz och Salomonsen delar scen säger väl det mesta.

Sedan har vi Lena Philipssons sällsynta medverkan. Konserten når en slags festlig kulmen under hennes eget medley, som avslutas med ”Dansa i neon” och ”Kärleken är evig”. Hon gör också för kvällens kanske mest oväntade duett tillsammans med Liamoo. Deras ”Månsken i augusti” innehåller överflöd av känslor och kemi.

helskärm

Möller står som sagt för komedin i år, en uppgift som kan vara svår att axla. Tajmingen måste alltid vara perfekt. Men han gör också ett utmärkt jobb, vare sig han pratar om vikten av demokrati, försöker lära sig TikTok eller skämtar om Salomonsens danska uttal och Liamoos artistnamn (”Det vore som om jag skulle kalla mig för Månsoo”).

Allting sker givetvis med kärlek. Trots generationsskillnaderna verkar det finnas en fin sammanhållning bland artisterna. De ser genuint glada ut där de står bredvid sina sjungande kollegor och dansar och klappar med. När någon tappar bort sig fortsätter de att peppa de på.

Musiken vilar på en bra balans mellan dansant och smäktande. Övergången mellan Theoz sommarlåt ”Het” och John Lundviks ballad ”Änglavakt” fungerar förvånansvärt bra. Lundvik ser märkbart rörd ut när publiken lyser upp arenan med sina telefoner.

Lika fin är Mariettes ”Hemma”, en hyllning till det ukrainska folket, och Sanne Salomonsens tolkning av ”Hva gør vi nu, lille du?”. Låten är en tolkning till Gasolin'-sångaren och hennes gamla vän Kim Larsen och får alla i publiken att sjunga med.

– Han skulle älskat det här, säger hon från scenen.

Värmen som sprider sig i arenan lär hålla ända till oktober.



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik

helskärm