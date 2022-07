Tidiga recensionen: ”Iron Maiden är ett band helt utan värde”

Från förbandsgig på Eriksdalshallen till ännu ett utsålt Ullevi – på fyra årtionden har Iron Maiden och den svenska publiken byggt upp en unik kärlekshistoria som bara har tilltagit de senaste 20 åren.

Inför de brittiska metalgiganternas återkomst på blågul mark har Aftonbladet gjort två specialpoddar om ensemblen, där det första avsnittet fokuserar på Maidens livehistoria i Sverige.

– Man har kanske olika bakgrund men man kan förenas runt att titta på Maiden, dricka lite pilsner och vara med om en happening, säger Henrik Nyquist, författare till boken ”Scream for me Sweden”, i podden.

Hur kommer det sig egentligen att en hel generation svenska hårdrockare bildade ett så tajt förhållande med ett gäng snabbfotade musiker från Londons East End? I specialpodden ”Maiden i Sverige” gräver Henrik Nyquist, som har skrivit om denna braskande brittisksvenska kärlekshistoria i boken ”Scream for me Sweden – Iron Maiden i Sverige”, och Aftonbladets mångårige hårdrocksskribent Mattias Kling vidare i den frågan – från det tidiga åttiotalets förbandsgig på Eriksdalshallen i Stockholm, via direktsända SVT-produktioner till klippkort på landets största konsertarenor.

Famös fingerfadäs

Vi borrar ner oss i de tidiga årens lite mer sparsmakade, och av kritiker oftast utskällda, framträdanden till det sena 80-talets storslagna scenproduktioner. Får höra om den famösa fingerfadäsen i Stockholm – tänk obscen gest i storformat – under ”Somewhere on tour”-vändan 1986, om de mörka åren på 1990-talet och hur ensemblen efter att ha återförenats med Bruce Dickinson och Adrian Smith strax före millennieskiftet inte bara har lyckats återta sin tidigare plats i hårdrockens absoluta elitserie, utan även utökat sin fanskara ännu mer.

Metalvärldens största Sverigevänner

Vi får även möta Patrick Nilsson, som berättar om utmaningarna att återskapa sextettens karaktäristiska sound i poddens jinglar, och Sveriges Radio-veteranen Leif Hedegärd som var producent då public service fick spela in och sedermera också sända truppens ovanligt intima show på Kåren i Göteborg den 1 november 1995.

Det är en fullmatad timme om Iron Maiden. Diskussioner, analyser, anekdoter och dråpligheter helt tillägnade metalvärldens kanske största Sverigevänner. Du vet att du måste lyssna. Up the Irons!

check Inicidenten när en inspelning i Göteborg höll på att rasera en gravkrypta

check Recensionen som fick Bruce att sjunga ut sitt förakt för kritikern från scen

check ”Iron Maiden är ett band helt utan värde” – de hårda orden i början av karriären

check ”Jag fick en blackout” – Kling om Maidens återförening 1999.

I nästa del av Maiden i Sverige pratar vi om Maidens relation med de svenska fansen. Gäster är Aftonbladets hårdrocksrecensent Sofia Bergström och förbundsläkaren för friidrottslandslaget, Sverker Nilsson, som är ett hardcore Maiden-fan och reser runt med sin familj för att se bandet. Det blir också intervju med Bruce Dickinson och Janick Gers och massor av mer Maidennörderi.

