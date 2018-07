Musik + FÖLJ

The Internet är lika lättsamma som viktiga

Foto: Sony Två femtedelar av The Internet har tidigare varit med i hip hop-kollektivet Odd Future.

MUSIK 25 juli 2018 17:38

ALBUM Los Angeles-bandet The Internet gör som de vill. Det gör dem till ett viktigt tillskott i en hårdhänt musikbransch.

The Internet

Hive mind

Columbia/Sony



R'N'B/SOUL The Internet är kanske musikbranschens mest lättsamma band.

De bildades 2011 av Syd och Matt Martians, tidigare medlemmar i det amerikanska hip hop-kollektivet Odd Future, och släppte debutalbumet "Purple naked ladies" samma år. Samtliga fem medlemmar har också egna solokarriärer.

Kanske är det The Internets framgångsrecept. Eftersom det är ett sidoprojekt finns här inga större förväntningar eller krav och de kan därför göra som de vill.

Bandet har alltid låtit som att ett gäng vänner samlats i någons vardagsrum, knäckt några bärs och bestämt sig för att jamma lite. Det är först när man lyssnar närmare som man hör hur skickligt allting smälter ihop.

Kvintetten blandar en cocktail av r’n’b, jazz, hip hop och funk. Ofta låter det som att Blood Orange och The Weeknd korsat sina vägar.

På ”Hive mind” är de elektroniska beatsen skarpare och basen djupare. Ändå lyckas bandet hålla fast vid den mjukhet som präglat deras tidigare tre album.

Ingenting står i fokus, inte ens frontpersonen Syd. Missförstå mig inte, det är positivt. ”Hive mind” är nämligen inte ett enpersonsjobb, det är resultatet av ett helt band som jobbat så nära varandra att deras gränser suddats ut.

Ett lysande exempel är den avslutande bryggan i ”La di da” där Syd och Matt Martians tillsammans skriker ”All I really wanna do is take you to the bridge!”. Sedan går de över till vad som verkar vara ett lågmält improviserande med lekfulla sambarytmer och smekande saxofon.

Men 26-åriga Syd är ändå bandets stjärna, en viktig frontperson för hela branschen.

”Come over”, albumets bästa spår, är kanske årets vassaste lesbiska anthem.

Och på ”La di da” är hennes självsäkerhet svindlande: ”My groove right, I might snatch up your wife”.

I ”Stay the night” blir hon i stället sårbar när hon ber tjejen hon är kär i att stanna kvar: ”Begging you to stay/’Cause I just want you safe”. Rösten låter mjukare än vanligt.

The Internet gör som de vill. Det gör dem till ett viktigt tillskott i en hårdhänt musikbransch.



FAKTA BONUS BÄSTA SPÅR: ”Come over” och ”Stay the night” där frontpersonen Syd får visa upp både sin självsäkra och sårbara sida. VISSTE DU ATT: Bandnamnet The Internet kommer från Odd Future-medlemmen Left Brains svar på var han kommer ifrån. När han fick frågan av en reporter sa han: ”Jag är så trött på det där, från och med nu ska jag säga att jag kommer från internet”. LYSSNA OCKSÅ PÅ: Blood Oranges ”Freetown sound”, Syds ”Fin” och The Internets tidigare tre album. LÄS MER

25 juli 2018 17:38