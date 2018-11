Spice Girls + FÖLJ

Spice Girls återförenas – åker på turné

Foto: Matt Dunham/AP Hela Spice Girls när de uppträdde under OS i London 2012. Arkivbild.

MUSIK 6 november 2018 06:56

Spice Girls är tillbaka.

Nästa sommar åker gruppen på turné i Storbritannien – men som kvartett.

Victoria Beckham har tackat nej till återföreningen.

Det blir en turné för girl power-bandet framför alla, Spice Girls, under 2019.

Bandet ska turnera i Storbritannien men det blir som en kvartett. Melanie Brown, Emma Bunton, Geri Horner och Melanie Chisholm åker utan Victoria Beckham, som nuförtiden ägnar sig åt sin modekarriär.

"Jag kommer inte att följa med mina tjejer på scen, men att vara en del av Spice Girls var en otroligt viktig del i mitt liv och jag önskar dem all kärlek och lycka när de åker ut på turné nästa år." skriver Victoria Beckham på Instagram.

Beslutet kom inte som en chock.

Redan under Halloween förra veckan förvarnade Melanie Brown om sin forna kollegas bortfall, då hon klädde ut sig till "Posh Spice" och bar en skylt med texten "Nej, jag åker inte på turné".

På måndagseftermiddagen avslöjade gruppen fler detaljer om turnén i ett videoklipp på sociala medier. Turnén äger rum i juni nästa år och gör sex stopp i brittiska städerna Manchester, Coventry, Sunderland, Edinburgh, Bristol och London.

I det humoristiska videoklippet slängde gruppen med diverse Spice Girls-referenser. Band annat meddelade Melanie "Sporty Spice" Chisholm att "Things will never be the same again" i Storbritannien efter turnén.

Spice Girls splittrades 2000, då hade de uppträtt utan Geri "Ginger Spice" Horner under två års tid. Alla fem medverkade dock på en återföreningsturné 2007. Spice Girls återförenades senast för ett uppträdande under avslutningen av OS i London 2012 och rykten om en ny turné har florerat och förnekats i omgångar sedan dess.

Biljetterna till turnén släpps på lördag.

FAKTA Spice Girls Popgruppen bildades 1993 med originalmedlemmar Victoria "Posh" Beckham, Geri "Ginger" Halliwell, Emma "Baby" Bunton, Melanie "Scary" Brown och Melanie "Sporty" Chisholm. Slog igenom med låten "Wannabe" 1996. Biofilmen ”Spice World” kom 1997. Medlemmen Geri Halliwell var först att lämna gruppen 1998. Gruppen återförenades för en turné 2007–08. 2012 hade musikalen "Viva forever", baserad på Spice Girls-låtar, premiär i London. Turnerar sommaren 2019 som en kvartett bestående av Melanie Brown, Emma Bunton, Geri Horner och Melanie Chisholm. LÄS MER

LÄS OCKSÅ Spice Girls återförenas – på det kungliga bröllopet

LÄS OCKSÅ Mel B och Victoria Beckham i storbråk: ”Dra åt helvete, bitch”

LÄS OCKSÅ Mel B: Då återförenas Spice girls

10 kvinnliga artisterna som tjänade mest 2017 00:35

6 november 2018 06:56