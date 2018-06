Prophets of Rage får upp flåset under högintensiv show

1. Prophets of rage 2. Testify 3. Take the power back 4. Legalize me 5. Hail to the chief 6. Bombtrack 7. Fight the power 8. Insane in the brain / Bring the noise / I ain’t going out like that 9. Guerilla radio 10. Living on the 110 11. Bullet in the head 12. Can’t thruss it / Dr. Greenthumb / Jump around 13. Sleep now in the fire 14. Unfuck the world 15. How I could just kill a man 16. Bulls on parade 17. Freedom 18. Killing in the name