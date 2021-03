Lollapalooza och Sweden Rock ställer in

Publicerad: 30 mars 2021 kl. 15.02

Uppdaterad: 30 mars 2021 kl. 16.41



Jättefestivalerna Lollapalooza och Sweden Rock ställer in till följd av pandemin – för andra året i rad.

– Alla indikationer pekar på att vi inte kommer att kunna genomföra den typ av festival som vi vill under de här förutsättningarna, säger Anna Sjölund på Live Nation.

Även Way Out West vacklar.

Slätterna i Sölvesborg och på Gärdet i Stockholm kommer återigen att vara öde i sommar, eftersom festivalerna Sweden Rock och Lollapalooza ställer in till följd av coronapandemin.

Enligt konsert- och festivalchefen på Live Nation, Anna Sjölund, är det ett beslut som har växt fram.

– Vi läser precis som alla andra i tidningarna om vad Folkhälsomyndigheten gör för bedömningar och tyvärr har det inte funnits en djupare dialog om hur man ska kunna genomföra evenemang, och på vilket sätt. Vi känner att tiden har runnit iväg, säger hon och fortsätter:

– Det är två internationella megafestivaler med internationella artister, det måste fattas beslut i god tid.

"Inte ekonomiskt möjligt"

Båda festivalerna flyttas i stället fram till 2022. Redan nu står det klart att årets dragplåster Pearl Jam är klart för Lollapalooza även nästa år.

– Det är vi jätteglada för, det är ett band som vi har sett fram emot och som var planerat redan 2020, säger Anna Sjölund.

Hon menar att det inte är möjligt att genomföra festivalerna i mer nedskalade versioner.

– De här evenemangen bygger på större publiksamlingar, det är inte ekonomiskt möjligt att genomföra den här typen av evenemang med några få människor, säger Anna Sjölund.

TT: Hur påverkas ni ekonomiskt av det här?

– Det är jättetufft för hela branschen nu, vi har haft näringsförbud i mer än ett år. Det är klart att det är tufft. Det är också tufft för våra leverantörer, alla som är inblandade i festivalerna och underleverantörer, säger hon och fortsätter:

– Men vi får blicka framåt och ser fram emot att kunna genomföra festivalerna 2022 stärkta av de här erfarenheterna.

Way Out West vacklar

Hon är kritisk till de rådande coronarestriktionerna som drabbar kulturbranschen hårt.

– Vi är naturligtvis positiva till allting som hindrar smittspridning, vi vill hjälpa till och har verkligen tagit vårt ansvar som evenemangsindustri. Men det är klart att vi är väldigt besvikna över att vi har blivit lämnade lite för oss själva.

– Vi är en av få näringar som är nedstängda, och har inte fått stöd i den utsträckningen som skulle behövas, säger Anna Sjölund.

Nästa upplaga av Sweden Rock äger rum den 8 till 11 juni 2022, och medan Lollapalooza äger rum den 1 till 3 juli.

Göteborgsfestivalen Way Out West hade planerat att avslöja sin festival-line up för några månader sedan, men backade i sista stund. Nu konstaterar arrangören Luger i ett pressmeddelande att förutsättningarna för festivalsommaren inte ser bättre ut nu än de gjorde då.

"Augusti är fortfarande månader bort, men vi är smärtsamt medvetna om att Way Out West 2021 kanske inte kommer att kunna hända på det sätt vi vill. Vi kommer att ta ett slutgiltigt beslut om Way Out West under de kommande veckorna och meddela er så snart som möjligt", skriver Lugers presskontakt Filip Hiltmann i ett mejl till TT.

Tidigare under tisdagen kom beskedet att även Storsjöyran i Östersund ställs in.

