Yasiin Bey till Way Out West

Kommer hylla döde rapparen

TT

Uppdaterad 10.16 | Publicerad 10.02

share-arrow Dela unsave Spara

Den amerikanske rapparen Yasiin Bey, tidigare känd som Mos Def, är klar för Way Out West.

Hans spelning kommer att vara en hyllning till rapparen MF Doom, som dog i oktober 2020.

Utöver honom har ytterligare tre akter till festivalen släppts. Det är kanadensiska singer-songwritern Charlotte Day Wilson, De Clair och Goran Kajfes Tropiques.

expand-left helskärm Yasiin Bey på scen med Gorillaz i London 2022. Arkivbild.

Way Out West äger rum i Slotsskogen i Göteborg mellan den 8–10 augusti. Sedan tidigare är det känt att årets stora dragplåster blir Fred Again, Queens of the Stone Age, Benjamin Ingrosso och PJ Harvey.