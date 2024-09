Årets sommarhit ger samma effekt som kaffe

expand-left helskärm Sabrina Carpenter får sommaren 2024 hela världen att nynna på hiten ”Espresso”.

Årets sommarhymn är sedan länge korad. Ja, den är döpt efter ett italienskt kaffe.

Sabrina Carpenters ”Espresso” ger samma effekt som drycken – men är någonting smartare än bara en megahit.

I veckan aviserade Sabrina Carpenter sitt nya album ”Short n’ sweet”. Sjätte skivan med den 25-åriga sångerskan och skådespelerskan från Pennsylvania släpps 23 augusti och ett nytt smakprov väntas vilken dag som helst.

Första singeln kom för snart två månader sedan men under den långa försommar som redan passerat har temperaturen på ”Espresso” bara stigit i takt med utvecklingen i väderapparna. Det är inte längre något snack om vilken låt som kommer att bli årets sommarhit.

För någon som älskar smart popmusik och bra kaffe ungefär lika mycket är detta givetvis oemotståndligt. Ta bara hur de olika versionerna på ”Espresso ep” är döpta: ”Double shot version” (som givetvis går i dubbelt tempo), ”Decaf version” (med långsammare beat) och ”Mochapella version” (japp, a cappella-diton).

”Espresso” fungerar precis som alla megahitar värda namnet. Vid en första lyssning ter den sig en smula glättig. Sedan växer den bara för att till slut ta kontroll över din vardag, som ett kroniskt koffeinberoende.

Låten är skriven tillsammans med Amy Allen (Harry Styles) och producerad av Julian Bunetta (One Direction). Det är lekfull popmusik med ett stråk av lyxig semesterdisco som för tankarna lika mycket till Ariana Grandes moderna r’n’b och 80-talets italodisco som till gruppen Chics samarbete med Carly Simon på klubbhiten ”Why” från 1982.

En poptext är aldrig bättre än hur den låter och ”Espresso” är ett utmärkt exempel på det. Språkpoliser göre sig icke besvär – men popmusiken är, om det nu behöver påpekas – en konstform som står över sådant. ”Say you can’t sleep, baby I know/That’s that me, espresso”, sjunger Carpenter i refrängen (alla romantiker som mot bättre vetande har beställt en dubbel espresso efter en sen middag vet vad hon menar).

Raden ”I’m working late ’cause I’m a singer” – och den naiva övertygelse som den levereras med – känns som en liten attraktion i sig. ”Walked in and dream-came-trued it for ya” hör till formuleringarna som låtskrivare världen över sliter sina tunna hår för att komma på.

”Espresso” är ljuvligt besk och söt på samma gång. Som en kopp på ett torg vid Amalfikusten, en molnfri dag i juni.



4 x tips: fler strålande låtar för juni

expand-left helskärm Chance The Rapper under en konsert på Way Out West 2022.

Underbart familjär hiphop

Just när man nästan glömt bort hur kul, viktig och varm hiphopen kan vara kommer en påminnelse – den här gången i form av Chance The Rappers nya singel. På ”Together” predikar Chicago-rapparen vikten av familj och gemenskap samtidigt som han reflekterar över sin egen uppväxt i nostalgisk detalj. ”It’s real hip-hop music, from the soul y'all”, för att citera Common-klassikern ”The 6th Sense” som producenten DJ Premier här återvänder till.

expand-left helskärm Billie Eilish hade synpunkter på Taylor Swifts konsertlängd – ”psykotiskt” kallade hon över tre timmars livemusik – och släppte samtidigt en skiva.

Fjäderlätt försommarpop

Att säga att ett album med en av världens största popstjärnor passerade obemärkt förbi kanske är en överdrift men Billie Eilishs ”Hit me hard and soft” kom mitt under Taylor Swifts invasion i mitten av maj. Hela skivan är toppen – spåret ”Birds of a feather” någonting alldeles extra. Jag tänker på hur sångerskan än en gång litar på sin fjäderlätta röst, hur storebror Finneas slår in den i lika fjäderlätt försommarpop.

expand-left helskärm Badbadnotgood. Bandnamnet går att putsa på – musiken är fläckfri.

En kanadensisk oas

Trots ett namn som naturligtvis aldrig borde ha lämnat replokalen är kanadensiska Badbadnotgood ett synnerligt trevligt inslag i dagens moderna pop, nästan en liten oas. Precis som sina svenska, eventuellt omedvetna själsfränder i Dina Ögon står de med ena foten i den mjuka jazzfunkhistorien och den andra i ett absolut nu. Lyssna bara på den glimrande ”Celestial hands” från nya ep:n ”Mid spiral: growth”.

expand-left helskärm Clairo är tillbaka och plötsligt blev sommaren ännu lite varmare.

Strikt analog nutidsartist

Clairos tredje album ”Charm” släpps 12 juli och är producerat tillsammans med Leon Michels från The Dap-Kings. Första singeln ”Sexy to someone” är en blandning av allt som gjort singer-songwritern från Massachusetts till en av de senaste årens mest intressanta artister. Strikt analog musik som doftar lika mycket Carole King som modern sovrumspop. Givetvis spelades låten in i bergen utanför Woodstock.



