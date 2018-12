Lollapalooza + FÖLJ

Foo Fighters och Lana Del Rey till Stockholm

Lollapalooza: Nu släpps artistuppställningen till nya musikfestivalen

MUSIK 4 december 2018 12:05

Laleh, Travis Scott och Lana Del Rey kommer till Stockholms nya musikfestival.

Nu släpps artistuppställningen till Lollapalooza i juni nästa år.

Lollapalooza är en av världens största festivaler och när konceptet tas till Sverige för första gången i juni nästa år så lockar man till sig världsstjärnor.

Bland namnen som festivalarrangören Live Nation nu går ut med inför onsdagens biljettsäpp återfinns Foo Fighters, Laleh, Travis Scott och Lana Del Rey.

Även Billie Eilish, The 1975 och Bring me the horizon kommer till tvådagarsfestivalen som äger rum 28 till 29 juni nästa sommar.

Bland de svenska namnen finns förutom Laleh också Hov1, Eric Prydz och The Hives.

Lollapalooza hade premiär 1991 i Chicago och är numera en fyradagarsfestival som också spridit sig över världen med festivaler i Chile, Brasilien, Argentina, Tyskland och Frankrike. I juni nästa år intar festivalen alltså också Sverige med spelningar på Gärdet i Stockholm.

Biljetterna släpps onsdag 5 december klockan 09.00.

FAKTA Vi kommer till Lollapalooza Foo Fighters Travis Scott Lana Del Rey Laleh Bring me the horizon The 1975 Eric Prydz Greta Van Fleet Billie Eilish Brockhampton Hov1 The Hives Alan Walker The Hellacopters Norlie & KKV Mike Perry Halestorm Rebecca & Fiona Molly Sandén Maya Jane Coles Alma Mares Bassjackers Kungs Loud luxury Junior Brielle Brohug Valentino Kahn Sandra Mosh LÄS MER

