Eric Gadd gör krogshow med både stil och hjärta

1. Kom hit och ta 2. Cold sweat/Plus minus 3. Why don’t you why don’t I 4. Heaven is asleep 5. Sold your soul 6. Power of music 7. Stay away från mig 8. The right way 9. Excuse me, hallelujah 10. Medley: I found someone/If you want me to stay/Wish I/Got to be real 11. There’s no one like u 12. Riding high 13. My personality 14. One touch 15. Do you believe in me 16. Wish I 17. Tvåhundratusen 18. Vi kommer aldrig att förlora 19. Bara himlen ser på



Eric Gadd spelar ”OMG” på Börsen torsdag-lördag till och med den 15 december.