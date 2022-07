Rammstein spelar i en helt egen liga

helskärm Till Lindemann stod för en ofta innerlig och inlevelsefull insats under Rammsteins första Ullevi-spelning i karriären.

KONSERT Rammsteins teatraliska och tunga show är som vanligt en upplevelse utöver det vanliga. Även om förutsättningarna inte är de bästa.



Rammstein

Plats: Ullevi, Göteborg. Publik: 43 567. Längd: Två timmar och en kvart. Bäst: ”Puppe” trycker på helt rätt knappar. Liksom ”Sonne”, som aldrig tappar sin stjärnglans. Sämst: ”Armee de tristen” och ”Zick zack” är ingen rafflande start. Fråga: Varför inleder inte Rammstein med ”Deutschland”? Den är ju som gjord för att starta en spelning.



GÖTEBORG. Bandet som är starka förespråkare för yttrandefrihet lever inte alltid som de lär. Rammstein (och management) ville först inte att press skulle närvara på kvällens spelning. De ändrade sig till sist, men ett fotokontrakt som innebär vissa begränsningar gick det inte att rubba på.

Dubbelmoralen är uppseendeväckande.

Dock blir dessa typer av restriktioner och kontrakt för media allt vanligare. Det är särskilt skrattretande med tanke på tiden vi lever i, många konsertbesökare förevigar ändå det mesta på scen med sina mobiltelefoner.

Allt är emellertid förlåtet när den tyska sextetten äntrar scenen, två år senare än tänkt (pandemin, ni vet). Få besitter sådan respektingivande pondus och scennärvaro som Rammsteins bandmedlemmar. Till och med Christian Lorenz, som är iförd en guldglimrande sparkdräkt och tillhörande huvudbonad.

Tyvärr är förutsättningarna inte de bästa på tyskarnas första Ullevispelning.

Spelningen är långt ifrån slutsåld. Flera läktare gapar tomma och det stående publikhavet är relativt glest, vilket inte riktigt bäddar för överrumplande gensvar och öronbedövande allsång (som är brukligt när Rammstein kommer till stan).

Särskilt med tanke på att nästan hälften av kvällens repertoar består av material från de senaste tre åren.

More is more

Bandets gemensamma insats går det däremot inte att klaga på.

Och som vanligt har de kånkat med pyroteknik, rekvisita och scendekor till en kostnad som säkert motsvarar ett medelstort lands BNP. Enligt en av bandets pyrotekniker krävs det runt 1000 liter bränsle – per kväll(!).

Det mesta är bekant sedan senaste Sverigebesöket.

Som att Till Lindemann försöker grilla keyboardisten Christian Lorenz under ”Mein teil”. Och den gigantiska snoppkanonen som avfyrar vit konfetti till tonerna av ”Pussy”, vilket publiken ännu en gång sväljer med hull och hår (pun intended).

Tyskarna hade kommit bra överens med Yngwie Malmsteen.

More is onekligen more.

Spränger alla språkbarriärer

Men visst överskuggar effektsökeriet och skådespelet ibland de starka budskapen.

Det förvånar mig varje gång att bandet aldrig tar tillfället i akt att erbjuda lite kontext till sitt mer allvarsamma material när de möter sin publik. I dessa bakåtsträvande tider känns deras texter om bland annat extremism, främlingsfientlighet och förtryck alltjämt aktuella.

Men å andra sidan har bandet aldrig varit några för brandtal. Frontmannen Lindemann yppar knappt ett ord under hela konserten.

I stället låter de musiken tala för sig själv.

Det går orimligen att ta miste på sensmoralen i kraftfulla ”Ausländer” som spränger alla språkbarriärer. ”Willkommen”-skylten och gitarristerna Richard Kruspes och Paul Landers kyss i slutet av låten är dessutom rätt så tydliga ledtrådar.

Berusande brutalitet

Även ”Puppe” från 2019 års obetitlade skiva landar hårt. Lindemann sjunger med en sådan intensitet och inlevelse att man nästan tappar hakan. Låtens brutalitet är berusande.

Samma sak går att säga om det blytunga bas- och trumljudet som säkert sträcker sig till hälsofarliga decibelnivåer.

Om inte annat hörs det nog hela vägen hem till Håkan Hellström. I skrivande stund sitter stackaren säkert och skakar av mindervärdeskomplex och prestationsångest.

För även om gensvaret inte alltid är det mäktigaste är IRL-versionen av Rammstein ändå något utöver det vanliga.

Och då lär det här bara vara uppvärmningen inför morgondagens och lördagens slutsålda spelningar.



Konserten låt för låt





Armee der tristen

Det är modigt att inleda med en låt som bara har varit ute i ett par månader, men än känns det bara som uppvärmning. Maffigt bas- och trumljud dock, det dunkar i hela kroppen.





Zick zack

Skaplig låt från nya skivan ”Zeit” som antar en betydligt tyngre skepnad live.





Links 2-3-4

Bandet tuggar på, det låter både tungt och tajt. Nu börjar det väsnas ordentligt om publiken också.





Sehnsucht

Nu snackar vi. Det fläskas på med pyroteknik och Till Lindemann slår sig säkert gul och blå om låren.





Zeig dich

Starkt kort från ”Untitled”. Nu när solen har gått i moln värmer pyron också skönt. Kan bli en ny livefavorit.





Mein herz brennt

Stora delar av publiken går bananas – och jag likaså.





Puppe

Lindemann rullar fram en gigantisk grå barnvagn som han senare tuttar eld på. Men den här låten är egentligen så pass stark att den hade klarat sig utan rekvisita.





Heirate mich

Innan låten börjar dunkar Lindemann huvudet i en lampa. Intensiteten behåller han under hela låten, för att slutligen kulminera i en förlösande urladdning.





Zeit

Välbehövligt andrum för alla inblandade. Men det blir lite av ett antiklimax när Lindemann upprepade gånger uppmuntrar till allsång – utan större respons. Inte så konstigt, låten är ju sprillans ny.





Deutschland

Det blir klubbkänsla när gitarristen Richard Kruspe värmer upp med sin dansanta remix. Originalversionen landar dock betydligt hårdare. Vilken jävla best till låt.





Radio

I jämförelse med den episka pärlan innan bleknar ”Radio” något. Mäktigt outro dock.





Mein teil

Dags för Lindemann att försöka grilla den stackars Lorenz. Kannibalism har aldrig varit så tilltalande som nu. Som vanligt ett barnsligt kul buskisnummer.





Du hast

Kvällens första ordentliga allsång. Det bjussas dessutom på mäktigt fyrverkerispel.





Sonne

Gråten sitter i halsen. Rammsteins i särklass starkaste låt är så vacker att hela min kropp värker.



Extranummer:





Engel

Bandet dyker upp på en liten scen mitt i publikhavet. Sedan följer en finstämd pianoversion. Vackert är bara förnamnet.





Ausländer

Jag kan villigt erkänna att jag länge avskydde denna låt (musiken – inte budskapet). Men inte längre.





Du riechst so gut

Alla inblandade är riktigt varma kläderna vid det här laget. Både bokstavligt och bildligt talat.





Pussy

Inga fel på utförandet, men jag kan leva utan pilska ”Pussy” i Rammsteins repertoar.





Rammstein

Mycket pyro just nu. Lindemann, Landers och Kruspe sprutar eld till höger och vänster.





Ich will

Explosiv stämning.





Adieu

Symboliskt och snyggt avslut.