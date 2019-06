Liverecensioner + FÖLJ

Veronica Maggio tillbaka på sommarjobbet

Foto: VILHELM STOKSTAD Veronica Maggio lånar ”edm-hjärtat” från festivalen Summerbursts artister.

avPer Magnusson

MUSIK 4 juni 2019 23:49

KONSERT Den första av tre Gröna Lund-konserter avslöjar en sak:

Veronica Maggio låter fortfarande väldigt mycket som Veronica Maggio.

+++

Veronica Maggio

Plats: Gröna Lund, Stockholm. Publik: 17 000. Längd: 1 timme och 20 minuter. Bäst: Precis som senast på Popaganda: ”Den första är alltid gratis” featuring cheerleading-gruppen Blitz. Sämst: Jag hade gärna hört fler nya låtar.



Veronica Maggios återkomst i våras var lika frustrerande som tjusig. Frustrerande för att 38-åringen från Uppsala delvis stod och stampade i samma rastlöst hjärtknipande krogkö som hon gjort sedan debuten. Tjusig – för att låtarna ”Kurt Cobain” och ”Tillfälligheter” var så fläckfria hantverk. Maggio och nya låtskrivarpartnern Jocke Berg har sett till att varje söm sitter på rätt plats.

Förra albumet ”Den första är alltid gratis” var Veronica Maggios första utan Grammis- eller P3 Guld-nomineringar. Efter skrivkramp, fruktlösa låtskrivarförsök i Los Angeles, skrivarkurs, ett filmmanus skrivet tillsammans med regissören Andreas Öhman och en låt på engelska till Tomas Alfredsons kortfilm om Ingmar Bergman är hon snart tillbaka med ett nytt album. ”Fiender är tråkigt” släpps tidstypiskt i två delar – den första 14 juni och den andra i höst.

Sommarens turné inleds med tre konserter på Gröna Lund – i kväll med en vinters uppdämda spring i benen. Glasskön är en mardröm. Veronica Maggio jobbade här när hon var yngre, berättar hon i ett mellanprat.

I kväll gör hon entré i rosa päls, silverklänning och platåskor. Hon möts av öronbedövande allsång och telefoner, telefoner, telefoner. Under ”Hela huset” stirrar jag in i 17 000 displayer – som ett gigantiskt The Phone House.

Veronica Maggio är en artist oerhört tryggt förankrad i sitt uttryck; den moderna schlagersoulens Monica Zetterlund. Konserten – med stråkkvartett, konfetti och viss pyro – går i samma välskräddade linje. När hon sjunger frasen ”jag faller” i hoppiga hiten ”Jag kommer” och attraktionen Fritt faller droppar på precis samma ställe känns det nästan inte som en slump.

– Jag är i chock. Jag har varit instängd i ett rum på tre gånger fyra meter och skrivit musik i ett år, säger hon från scenen.

Man vill ju höra vad som hände i det där rummet.

Men den som letar efter tecken på ny riktning i Maggios musik för nog vänta – åtminstone till nästa vecka när albumet släpps. Visst sprängs nytt material in mellan de gamla hitsen, men i en karusellkontext är det svårt att urskilja nyanser i till exempel premiärspelade balladen ”En timme till”.

För mycket tyder på att det är i de subtila detaljerna som framåtrörelsen finns. Maggio är alltjämt de små gesternas artist. Men nog krävs en hel del av låtskrivarpennans skärpa för att få ett nöjesfält att sjunga allsång till ord som ”Hädanefter” och ”Tillfälligheter”.



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik

LÄS OCKSÅ Nominera dina favoritartister till Rockbjörnen 2019

FAKTA ALLA LÅTARNA 1. Kurt Cobain 2. Sergels torg 3. Dom sa! 4. Hädanefter 5. Vi kommer alltid ha Paris 6. Jag lovar 7. Tillfälligheter 8. Välkommen in 9. Den första är alltid gratis 10. Satan i gatan 11. Inga kläder 12. Galaxen 13. Hela huset 14. Mitt hjärta blöder 15. En timme till Extranummer: 16. Vi mot världen 17. Jag kommer

Här kan du se Veronica Maggio: Stockholm 5-6/6, Kiruna 28/6, Skellefteå 29/6, Helsingborg 12/7, Karlskrona 13/7, Flekkefjord 19/7, Skjærhalden 20/7, Burgsvik 23/7, Vasa 26/7, Norrköping 27/7, Östersund 2/8, Arvika 3/8, Göteborg 8/10, Harstad 15/8, Bodø 16/8, Huskvarna 17/8 LÄS MER

LÄS OCKSÅ Veronica Maggios gravidlycka: ”I höst ska jag vara ledig”

LÄS OCKSÅ Veronica Maggio tar över Gröna Lund

LÄS OCKSÅ Alla konserter på Gröna Lund 2019

4 juni 2019 23:49