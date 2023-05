Mejla Sofia Bergström

LISTAN: Jag vill inte ha nazister och förövare i min musik

Sofia Bergström väljer fem saker i musikvärlden

Den här veckan reflekterar Sofia Bergström över Ronnie James Dios musikarv och musiker med ett fläckigt förflutet.

helskärm Josh Homme, frontmannen i Queens Of The Stone Age, anklagas för psykiskt och fysiskt våld i en infekterad vårdnadstvist med sin exfru.

1. Jag vill inte ha nazister och förövare i min musik

Man ska vara försiktig med att sätta musiker på piedestal, för när som helst kan de falla.

Den senaste i raden att orsaka rubriker är Joel Lindholm, basist i black metal-bandet Marduk, som nyligen gjorde en nazihälsning på en spelning i London. Lindholm fick glädjande nog sparken med omedelbar verkan.

Samtidigt är Marduk frustrerande vaga om sina kopplingar till nazism. Enligt flera uttalanden beror avskedet på att basisten upprepade gånger har varit full på scenen och misskött sina uppgifter, inte heilandet i sig. Problematiskt inte minst med tanke på ETC:s granskning från 2018 som avslöjade att två av bandets medlemmar hade köpt antisemitiskt propagandamaterial från Nordiska Motståndsrörelsen.

I väntan på ett tydligare avståndstagande kan jag inte lyssna på Norrköpingsakten med gott samvete.

Även Josh Homme är i blåsväder. Sångaren och gitarristen i Queens Of The Stone Age befinner sig i en infekterad vårdnadstvist med ex-frun Brody Dalle och anklagas bland annat för psykiskt och fysiskt våld. Det ska nämnas att Homme nekar till anklagelserna. Jag tänker däremot inte låtsas som att det regnar, vilket brukar vara branschstandard. Av den anledningen känner jag mig oerhört kluven inför bandets kommande album ”In times new roman”. Om inte annat är första singeln en klar besvikelse. ”Emotion sickness” irrar runt utan riktning, likt en höna som precis har blivit halshuggen.

helskärm I år fyller två skivor med Ronnie James Dio 40 år – Dios debutalbum ”Holy diver” och Black Sabbaths livealbum ”Live evil”.

2. Två gånger Dio

Häromdagen fyllde ”Holy diver” 40 år. Debutalbumet från Dio sålde snabbt guld i USA och har åldrats bättre än Cher. Mycket tack vare frontmannen Ronnie James Dio, som redan i öppningsspåret ”Stand up and shout” bevisar att han är en av hårdrockens starkaste röster. Vivian Campbells gitarrmelodier låter än i dag som gudasända gåvor. I år är det dessutom 40-årsjubileum för Black Sabbaths ikoniska livealbum ”Live evil”, som Dio också medverkar på. Nästa fredag släpps en nyutgåva på cd och vinyl som verkar vara riktigt påkostad.

helskärm Pop- och r’n’b-artisten Rina Sawayama är ett av många unga namn som på spännande sätt laborerar med nu metal.

3. Nu metal är här för att stanna

Efter mastodontfestivalen Sick New World, som nyligen ägde rum i Las Vegas och samlade akter som Korn och POD, febrar internationell hårdrockpress över att nu metal – hårdrockens svarta får – är tillbaka. Men det är inte bland giganterna som genren har fått sin riktiga nytändning. Mer intressant är den pågående renässansen bland unga kvinnor i USA och Storbritannien som paketerar frustration och ilska över ojämställdhet, sexism och rasism i slagkraftig alternativ metal. Nova Twins, Willow, Wargasm, Poppy och Rina Sawayama hör till de just nu mest intressanta namnen.

helskärm Det amerikanska black metal-bandet Necrofier erbjuder välbehövligt mörker på kommande albumet “Burning shadows in the southern night”.

4. Bedårande black metal

Solens strålar är farliga. Texas-bandet Necrofier erbjuder välbehövligt mörker på kommande albumet “Burning shadows in the southern night”. Med nerv, kraft och nyfikenhet utforskar de allehanda ockultism och amerikansk folklore. Dessutom är riffen ohyggligt utsökta. Skivan kommer nästa fredag men redan nu finns flera singlar att spana in. Även Immortals ”War against all”, som släpps i dag, är ett utmärkt sällskap i dessa ljusa tider. Den norska black metal-akten låter bättre än någonsin.

helskärm Nederländska Gggolddd är ett relativt nytt namn inom alternativ rock och metal. Frontkvinnan Milena Eva är en lika begåvad som ärlig låtskrivare och sångerska.

5. Skör singel från nytt stjärnskott

Nederländska Gggolddd är en dyrbar pärla inom alternativ rock och metal. På förra albumet ”This shame should not be mine” bearbetade sångerskan och låtskrivaren Milena Eva traumat efter en våldtäkt i ofta svindlande smärtsamma textrader. Nya singeln ”I let my hair grow” tar vid där den skivan slutade. Med en sällsam skörhet och stark närvaro sjunger Eva om att plocka upp spillrorna och försöka gå vidare. Musiken – en spröd pianoslinga och avskalade elektroniska beats – är effektfull i sin enkelhet.

helskärm Brittiska Wytch Hazel har en ny platta på g. Nästa vecka uppträder de på festivalen Muskelrock på Tyrolen utanför Alvesta.

”STRONG HEART”

Wytch Hazel

När hjärtat värker eller hjärnan riskerar att lamslås av ångest kan Wytch Hazel komma till undsättning. Den brittiska kvartettens heavy metal-inspirerande rock, och sångaren Colin Hendras sammetslena röst, har en lugnande effekt på både kropp och knopp. Nästa fredag släpps albumet ”IV: Sacrament”.



”ON THE FIELDS OF THE MOON”

They Watch Us From The Moon!

Med debutalbumet ”Cosmic chronicles, act I: the ascension” introducerade sextetten från Kansas begreppet ”cosmic doom opera”. Och visst är det en träffande beskrivning av gruppens ofta utsvävande metal. Om inte annat är outrot utomjordiskt bra.

helskärm Doom metal-bandet They Watch Us From The Moon! låter ungefär som de ser ut. Det är en bra sak.

”SEWER CAFÉ”

Vak

Att lyssna på Vak känns som att trampa i kvicksand och sakta sugas ner i ett ändlöst mörker. Jag myser gärna där nere i avgrunden så länge den svenska sludgekvintetten står för soundtracket. Jesper Skarins säregna röst är som alltid ett tryggt sällskap.



”THE BROKEN ORBIT”

In Mourning

Vansbro-bandet tar ännu en gång med lyssnaren på en omtumlande resa i ett spännande gränsland mellan melodisk dödsmetall, post-metal och hardcore. Deras progressiva metal växer sig starkare för varje släpp.



”VED DOEDENS VUGGE”

Heimland

Norska Heimlands debutalbum ”Forfedrenes taarer” kan mycket väl växa till ett av årets bästa black metal-släpp. Fingerflinka Oliver ”Alfhar” Pettits riff är av absolut världsklass.



