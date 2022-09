LISTAN: Har Arcade Fire sett slutet?

Publicerad: I dag 07.00 Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

Varje fredag turas musikredaktionens medarbetare om att dela med sig av åsikter, tips och nyheter.

Den här veckan tittar Natasha Azarmi på imponerande musikfilmer och säger möjligtvis farväl till ett av 00-talets bästa rockband.

helskärm Det lär bli svårt för Win Butler att få med sig publiken i framtiden. Fansen har krävt pengarna tillbaka inför bandets kommande turné och flera radiostationer har slutat spela deras musik.

1. Har Arcade Fire sett slutet?

I veckan avslöjade den amerikanska musiksajten Pitchfork att Arcade Fire-sångaren Win Butler ofredat flera personer sexuellt, alla stora fans av bandet. Enligt Butler har de sexuella kontakterna ägt rum men varit ömsesidiga.

Historierna och vittnesmålen är jobbiga att läsa om men utgör bara ytterligare exempel på manliga rockstjärnor som utnyttjar både maktposition och unga fans.

Men frågan är hur länge till Win Butler kan titulera sig rockstjärna. Flera kanadensiska radiostationer har slutat spela bandets musik. Anklagelserna har också fördärvat det finaste med Arcade Fire.

I mer än 20 år har dynamiken mellan bandmedlemmarna och äkta makarna Win Butler och Régine Chassagne varit en central del i Arcade Fires artisteri, inte minst som liveband. Jag glömmer aldrig spelningen på Gröna Lund 2014. Under låten "Sprawl II" tog sig Chassagne upp till presshyllan medan Butler stod kvar nere på scenen.

Trots ett helt publikhav mellan dem kändes kemin påtaglig, det var som att deras kärlek fyllde musiken med ännu mer magi där de stod och sjöng med armarna utsträckta mot varandra. Den vidögda publiken svarade med öronbedövande jubel.

Men det var då. När bandet nu åter åker på världsturné har många fans valt att bojkotta spelningarna och kräva sina pengar tillbaka.

2. Realistisk kärlek med Suede

Suede har släppt en kortfilm till sitt kommande album ”Autofiction”. Den 18 minuter långa historien visar början på en relation (pirret och nyförälskelsen) och slutet (bråken och likgiltigheten).

I filmen står bandet aldrig i centrum, förutom när huvudpersonen Chris smyger in på deras konsert utan biljett. Men de är ständigt närvarande bakom de svartvita filmscenerna. Bandets nya låtar för berättelsen framåt och tonsätter de känsligaste bitarna.

”Autofiction” släpps 16 september och har beskrivits som ett av Brett Andersons mest personliga album hittills.

helskärm Austin Butler imponerar i rollen som Elvis Presley.

3. Elvis på HBO

Efter årets biosuccé finns Baz Luhrmanns film om Elvis Presley redan att streama från tv-soffan, närmare bestämt på HBO Max. Filmen är en storslagen skildring av Elvis bitterljuva väg till toppen – den som ska komma att kantas av betydligt mer tragik än lycka. Med brutal ärlighet visar "Elvis" berömmelsens oändliga baksidor.

Och till skillnad från vad de svenska recensionerna säger är skådespelaren Austin Butler alldeles lysande som kungen av rock, från sången och dansstegen till sydstatsdialekten.

helskärm I podden ”Sonic symbolism” går Björk igenom sin diskografi – album för album.

4. Björk börjar podda

Björk har hängt på podcasttåget och släppte i veckan de första avsnitten av ”Björk: sonic symbolism”. Varje avsnitt fokuserar på ett av artistens nio album, från 1993 års ”Debut” till fem år gamla ”Utopia”.

Med hjälp av vänner, filosofer och musikvetare kommer Björk att göra en unik och intim djupdykning i sin egen musik, och särskilt fokusera på vad som skiljer de olika skivorna åt.

Det har för övrigt varit en bra sensommar för Björk-fans. Så sent som i förra veckan avslöjade isländskan att hon släpper sitt tionde album ”Fossora” senare i år.

helskärm Camila Cabello sjunger om naturen.

5. En oväntad duo

Ett av årets mest omaka samarbeten. Popstjärnan Camila Cabello och Oscarsbelönade kompositören Hans Zimmer har tillsammans skrivit ledmotivet till David Attenboroughs naturdokumentär ”Frozen planet II”. ”Jag hade den i min kropp, i min själ, i många år innan vi skrev den”, skriver sångerskan på Twitter om låten ”Take me home”.

Det hörs i musiken. Cabellos känslofulla röst, som vanligtvis ägnar sig åt radiovänliga poprefränger, passar förvånansvärt bra till den storslaget dystopiska ljudbilden.

helskärm Uroishs ep ”Goodbye party” är ett samarbete med Olof Dreijer från The Knife.

Fem låtar: Närproducerade stortalanger



”YEKI BOOD”

Uroish

På sin första ep ”Goodbye party” blandar artisten och skådespelaren Bahareh Razekhr persisk musik och lyrik med elektronisk pop. Det är lika spännande som hänförande och det finns inte någon annan artist i Sverige som låter likadant.



”BLÅKLOCKOR”

Folke Nikanor & Julia Frej

Sensommarens finaste duett. Folke Nikanor och Julia Frej sjunger båda med maximal känsla och inlevelse om att lämna det förflutna bakom sig. Målet har varit att ”hitta en melodi som kunde översätta havet” och med låtens starka fridfullhet har duon lyckats alldeles utmärkt.



”LOVE ME IN A HURRY”

Boys And Ivy

Som ett svenskt och kanske ännu mjukare Beach House levererar Boys And Ivy den ena medryckande singeln efter den andra. Nya ”Love me in a hurry” är inget undantag. Den här hösten kan leda till stordåd för Tilda Gunnarsson och Kevin Hamring.

”IF I ASK HER”

7ebra

Tvillingarna Inez och Ella har redan hyllats av både svenska och engelska medier och fler lär det bli. Debutsingeln är känslomässigt storslagen men musikaliskt återhållsam, redo att explodera när som helst. Det är en fängslande kombination som förstärks av systrarnas harmoniska sång.



”NU FRÅN NOLL”

Josefin Söderqvist

Med flera musiker i familjen har Josefin Söderqvist vuxit upp sida vid sida med musiken. Det märks i hur hon sjunger, lika självsäkert som givmilt. Trots förebilder som Joni Mitchell och Peter Gabriel är ”Nu från noll” en helt egen ballad om att våga börja om från början.



LYSSNA PÅ LÅTARNA HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik