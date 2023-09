Icona Pop längtar efter laser, bas och liv

Första albumet på tio år

Uppdaterad 10:44 | Publicerad 06:45

Dela artikeln

helskärm Icona Pops nya album är, i sina bästa stunder, en självklar kompanjon i taxin, på väg ut i natten.

ALBUM Icona Pops förmåga att fånga en primitiv längtan efter laser, bas och liv är också deras självklara storhet.

Så även på ”Club Romantech”, duons första album på tio år.



Icona Pop

Club Romantech

Ten



POP Det är snudd på omöjligt att prata om Icona Pop utan att nämna dunderhiten ”I love it”. Duons andra singel fick, likt Robyns ”Dancing on my own”, en egen scen i moderna tv-serieklassikern ”Girls”. Den tog bandet från dj-set på undergroundklubbar till förbandsturnéer med Miley Cyrus, edm-festivaler där de uppträdde sida vid sida med Avicii och besök hos David Letterman. Charli XCX-samarbetet har i skrivande stund 718 miljoner lyssningar på Spotify.

”Club Romantech” är Icona Pops första album på tio år (de två första kom 2012 och 2013 och innehöll båda ”I love it”). Den andra faktiska fullängdaren började ta form under pandemin som tvingade duon att tänka om och flytta från Los Angeles och hem till Stockholm. Men där det världsomspännande viruset fick många dj:s och producenter att spela in ambient musik går Aino Jawo och Caroline Hjelt snarare i motsatt riktning (även om sista låten på albumet heter ”Spa”). De har själva beskrivit ”Club Romantech” som en klubb som de vill bjuda in lyssnaren till.

Vid en första anblick låter musiken på ”Club Romantech” som popmusik skräddarsydd för radion. Duons melodikänsla, poppiga dansmusik och klistriga refränger har gemensamma nämnare i Tove Lo och Zara Larsson. Bakom röjig yta och attitydstinna titlar döljer sig en sårbarhet som även de mest hårdhudade partydjur förr eller senare måste möta – men att kalla ”Club Romantech” för eftertänksam vore en överdrift. Visst hade det gått att önska sig att bandet brutit ännu mer med sitt förflutna, men samtidigt, då hade det förmodligen inte blivit ett Icona Pop-album. ”We don’t have to complicate”, som Aino och Caroline sjunger unisont, i versaler, till ett jublande housebeat i Galantis-samarbetet ”I want you”.

Det är kopplingen till klubben som singlar ut Icona Pop 2.0 från gängse kolleger. Duons nya skiva är nog inte tänkt att lyssnas på i lurar. Den kräver liksom sitt rum, sin sena timme, sitt sällskap. De femton spåren påminner mer om en utekväll i hundraåttio än någon form av traditionellt album. ”Stockholm at night” är en självklar kompanjon i taxin, på väg ut i natten, med Stockholms vyer över vatten och himmel förrädiskt lockande utanför. Festen kulminerar i hårdaste spåret ”Faster”, då klockan har blivit halv fyra på morgonen och svetten droppar från taket. Icona Pops förmåga att fånga en primitiv längtan efter laser, bas och liv är också deras självklara storhet.



LÄS FLER SKIVRECENSIONER HÄR!



LÄS ÄLDRE SKIVRECENSIONER HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook, Instagram, Twitter och Spotify för full koll på allt inom musik

helskärm