Epadunk ska vara en dålig och dumkåt version av Crazy Frog

1. James Austin Johnson (komiker och skådespelare)

Hans parodi på Bob Dylan är ett mästerverk. Han härmade fyra olika versioner av Dylan, från 60- till 90-talet, hos Jimmy Kimmel. Ingen har gjort det bättre. Inte ens Dylan själv.

2. Westerns (genre)

Efter ”Yellowstone”, ”The english” och ”1883” börjar jag att tro på att alla bra historier någonsin är en western. Det är egentligen lika odiskutabelt som gravitation.

3. Bill Hader (komiker och skådespelare)

Det är nio år sedan som Bill Hader spelade dockamatören Anthony Peter Coleman i ”Saturday night live”. Det räcker. Frågan är om livet, och världen, blev roligare. ”I’m Clark, and I like buscuits and waffles...”