Mejla Natasha Azarmi

LISTAN: Ryggradslösa artister spelar i Qatar

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

Varje fredag turas musikredaktionens medarbetare om att dela med sig av åsikter, tips och nyheter.

Den här veckan upprörs Natasha Azarmi över artister som åker till Qatar och lyssnar på Storbritanniens mest underskattade band.

helskärm Robbie Williams försvarar valet att uppträda under fotbolls-VM i Qatar.

1. Kända ryggradslösa artister spelar i Qatar

Vad har Robbie Williams, David Guetta, Maluma och BTS-medlemmen Jungkook gemensamt? Alla har besökt Qatar de senaste dagarna för att uppträda i samband med fotbolls-VM.

Ingen har kunnat undgå den stora debatt som började redan när Qatar utsågs till värdland för tolv år sedan. En debatt som avslöjar mer och mer ju längre den pågår. Historierna om de många gästarbetare som mist livet är lika hjärtskärande som landets brutala behandling av kvinnor och hbtqi-personer.

Det här har givetvis inte undgått artisterna i fråga. Ändå väljer de att lägga all form av moral åt sidan och åka till ett land där mänskliga rättigheter inte existerar, allt för sponsring och exponering.

Flera av dem har fått bemöta kritiken. I en intervju med den italienska tidningen Il Venerdì di Repubblica svarade Robbie Williams luddigt: ”Alla som säger 'nej till Qatar’ gör det med teknologi från Kina. Det vore hyckleri av mig att inte åka”.

När den colombianska artisten Maluma ifrågasattes för sin medverkan i live-tv valde han i stället att storma ut från intervjun.

Och tystnaden räcker gott och väl. Inga ord i världen är ett tillräckligt bra försvar.

helskärm Fever Ray under sin förra turné 2018.

2. Fever Ray på turné

I vår åker Fever Ray ut på sin första turné sedan 2018. Det innebär också ett nytt album. ”Radical romantics” släpps i mars och att döma av de två singlar som redan ligger ute är det en mer melodisk Fever Ray som vi får höra.

Lyssna bara på ”Carbon dioxide” där skarp synt möter intensiva stråkar och toppas med en känslosam sånginsats från Karin Dreijer.

Den kommande turnén innehåller bara ett Sverige-datum, Gothenburg Film Studios i Göteborg 25 mars, men ta chansen om du kan. Fever Ray på scen brukar vara en lika visuellt som musikaliskt storslagen upplevelse.

helskärm Angela Álvarez utsågs till årets nykomling på Latin Grammy Awards.

3. 95-åring bästa nya artist

I dagarna gick den latinamerikanska Grammy-galan av stapeln. Med framträdanden från popstjärnor som Anitta, Karol G och Rosalía blev det tydligt att mycket av dagens bästa popmusik framförs på spanska.

Men kvällens stora överraskning var priset för årets nykomling, som gick till både 25-åriga Silvana Estrada och 95-åriga (!) Angela Álvarez. Den kubansk-amerikanska artisten, som släppte sitt självbetitlade debutalbum i fjol, hade en hel del kloka ord att dela med sig av i sitt tacktal. Bland annat: ”det är aldrig för sent”.

helskärm Vardagslivet är ett konstant tema på The Big Moons senaste album.

4. Farligt underskattade

Det är svårt att hitta ett mer underskattat brittiskt band än The Big Moon just nu. London-kvartetten har sedan debuten 2014 levererat gitarrmelodier med både känslor och attityd.

Men nya albumet ”Here is everything” överträffar allt som de tidigare har gjort. Här är varje låt är en förträfflig skildring av livet, covid-isoleringar och vardagen som höggravid.

Frontkvinnan Juliette Jackson är underbar när hon sjunger opretentiöst och jordnära om att sitta hemma och skriva låtar: ”I can’t keep up with the days/I slipped behind/I just need something to say/And hope it rhymes”.

helskärm Sommaren 2023 uppträder Elton John i Sverige för en sista gång.

5. Hej då, Elton

År 1975 gjorde Elton John en ikonisk konsert på Dodger Stadium i Los Angeles. Då som världens största popstjärna. 47 år och över 20 album senare gör 75-åringen sina allra sista konserter. Farvälturnén började redan 2019 och når Stockholm i sommar.

Men i veckan återvände sångaren till Dodger Stadium för ett sista hej då. I publiken satt storheter som Joni Mitchell, Paul McCartney och Mick Jagger.

Kanske hade de svårt att hålla tårarna tillbaka när Elton John gav både hjärta och själ vid pianot, inte minst under en känslosam version av ”Goodbye Yellow Brick Road”.

helskärm Blenda sjunger öppenhjärtigt om uppväxten.

Fem låtar: svenska talanger att hålla koll på



”ALL ABOUT YOU”

Blenda

Vällingby-artistens första ep är inte bara en snygg samling av potentiella r’n’b-hits, det är också en öppenhjärtig skildring av en komplicerad relation till en förälder. Blenda sjunger om både barndomen och vuxenlivet med en närhet som gör att hon snabbt känns som en bästa vän.



”PAYPHONE”

Princess Tapioca

Man sugs in från första sekund. Duons vackert lågmälda debutsingel är ett samtal mellan två desperata hjärtan som försöker hålla fast vid varandra. När sången studsar mjukt från Josef Ask till Alexandra Andersson är det ingenting mindre än hänförande.



”EUW”

Juli Capelius

Med bara tre singlar i bagaget känns Juli Capelius redan som en färdig skivartist. Varje gång tar hon sig an nya genrer och känslor med bravur. Varken texten, refrängen eller melodin i nya ”Euw” går att värja sig mot. Allt är så extremt medryckande och fyllt med en lekfullhet som får den glada sommarsolen att kännas behövligt nära.

helskärm Sofia Monroys nya singel handlar om att ”alltid vilja ha mer”.

”GIRLS”

Sofia Monroy

Vad händer när den kärlek man har inte längre känns tillräcklig och man behöver något annat, något mer? Sofia Monroy reflekterar över sina känslor till stillsamt men fängslande gitarrspel. Men den stora stjärnan är sången, Monroy omfamnar varje ord med maximal inlevelse och sjunger med oerhörd värme.



”DRAGONFLY”

Bavé

När Bavé landar oklanderligt mellan klassisk psykedelia och nutida r’n’b blir musiken lika vacker som självklar, inte minst på senaste ep:n ”All stars aligned”. Här fångar Stockholmsartisten livet i dåtid, nutid och framtid genom sex låtar som får text och melodi att verka i perfekt symbios.



LYSSNA PÅ LÅTARNA HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook, Instagram och Twitter för full koll på allt inom musik