Winnerbäck är svenska rockens kanelbulle

Foto: CAROLINA BYRMO Var inte sur, Lars Winnerbäck. Det kommer en del två.

MUSIK

MINIALBUM Det korta formatet passar inte Lars Winnerbäck.

Punkt.

+++

Lars Winnerbäck

Själ och hjärta, del 1

United Stage



ROCK 01:53. 02:18.

De två låtlängderna för ”Old town road” respektive ”Montero (call me by your name)” med Lil Nas X är viktiga siffror för musikbranschen just nu.

Det finns en teknisk och ekonomisk förklaring till att hitsen har en blygsam speltid.

Förr i tiden, när radion satte agendan, var den magiska låtgränsen tre minuter. I dag är de ofta kortare. Artisterna får betalt per lyssning på Spotify, oavsett om låten är en eller tio minuter lång. Ju kortare spår, desto mindre är risken att lyssnarna hinner byta låt innan den är klar. Låtar med bra genomlyssning har dessutom större chanser att komma in på de mest åtråvärda spellistorna.

Lars Winnerbäck är på många sätt motsatsen till den amerikanska rapparen och artisten Lil Nas X. Men även han anpassar sig efter samtidens förutsättningar.

Precis som Benjamin Ingrosso, Veronica Maggio och Håkan Hellström släpper han sitt nya material i två separata och kortare delar. En tanke är säkert att han inte vill utmana vår tids begränsade koncentrationsförmåga.

Rent musikaliskt förändras Winnerbäck inte en millimeter. Han är fortfarande ” en enkel sång och dansman i ett trasigt sosseland”. I fyra låtar står han still och grubblar medan världen rasar vidare och förändras i allt snabbare takt. Troligtvis är det en förklaring till hans popularitet. Han är den svenska rockens kanelbulle. Man vet vad man får, oavsett vad som händer.

Något är fel, på allt, lite oklart vad. Det är kallt och tomt, men i titelspåret tror Lars i alla fall att själ och hjärta är på väg tillbaka.

Jag skulle inte satsa mina pengar på det.

BÄSTA SPÅR: ”Decembernatt”.





