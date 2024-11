Sabaton: ”Tråkigt när folk gör politik av det vi håller på med”

Vad: Power metal-band från Falun. Firar i år 25 år som band.

Bandmedlemmar: Pär Sundström (bas), Joakim Brodén (sång), Chris Rörland (gitarr), Hannes van Dahl (trummor), Thorbjörn Englund (gitarr).

Diskografi (i urval): ”Primo Victoria” (2005), ”Metalizer” (2007), ”Coat of Arms” (2010), “Carolus Rex” (2012), “The last stand” (2016), “The great war” (2019), “The war to end all wars” (2022).

Övrigt: Förutom att släppa musik driver bandet den egna festivalen Sabaton Open Air och kryssningen Sabaton Cruise. De har även släppt flera spel och dokumentärer och driver historiekanelen Sabaton History på Youtube.

Aktuella med: Konsertfilmen ”The tour to end all tours” som har europeisk biopremiär den 11 oktober. Filmen kommer att visas på närmare 1200 biografer i över 25 länder.