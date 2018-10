Extremt proffsigt av Ingrosso och Sandman

1. Imprint 2. 0 emotions 3. Trouble 4. Lovisa 5. Summer love/Build a girl 6. Everything is great 7. Part of me 8. Human 9. Tone it down 10. Are you? 11. Hands on you 12. Every single day 13. Dance you off 14. Spotlights 15. Good intentions 16. Love songs 17. Good lovin’ 18. All I see is you 19. I wouldn’t know 20. If this bed could talk 21. Fall in love 22. I’ll be fine somehow 23. Behave 24. So good so fine when you’re messing with my mind 25. Tror du att han bryr sig