”Idol”-Ola släpper nytt – under nytt namn



1 av 2 | Foto: Stephanie Sian Smith/Sony Music Ola Svensson släpper ny singel under artistnamnet Brother Leo.

MUSIK 27 juli 2018 17:29

Efter fyra års tystnad dyker Ola Svensson nu upp i ny skepnad.

Under artistnamnet Brother Leo släpper han en ny singel, "Strangers on an island", producerad av brittiska musiklegendaren Fatboy Slim.

”Demon till låten nådde Fatboy Slim som frågade om han fick producera den. Jag har länge varit ett fan så det känns så klart sjukt stort att ha fått göra musik med honom”, säger Ola Svensson i ett pressmeddelande.

Senaste albumet "Carelessly yours" släpptes 2014 på egna skivbolaget Oliniho records, som han startade 2010. På skivan står Ola Svensson som låtskrivare till skivans samtliga spår, samtidigt som han fick hjälp med slutprodukten av producenterna Shellback, Klas Åhlund och Patrik Berger.

I ryggsäcken har han genombrottet i "Idol" 2005, platinasingeln "Natalie" från 2007 och ett antal topplisteplaceringar i flera länder ute i Europa. Numera tillbringar Ola en stor del av sin tid i London, där han jobbar på ett kommande album som släpps på brittiska Columbia records.

För den som undrar så kom artistnamnet Brother Leo till genom en återkommande dröm Ola hade under sin uppväxt, där han drömde att han hade en tvillingbror som hette Leo, enligt pressmeddelandet.

