Rita Ora reser sig ur askan med skicklig pop

Foto: Phil Poynter Rita Ora är den enda kvinnliga artisten som har haft 13 låtar på brittiska topp tio-listan.

MUSIK 24 november 2018 07:00

ALBUM Rita Ora gör storslagen comeback med ”Phoenix”.

Albumet hade till och med kunnat bli en popklassiker om det inte vore för alla svaga samarbeten.

Rita Ora

Phoenix

Atlantic/Warner



POP De senaste åren har varit tuffa för Rita Ora.

Efter 2012 års platinasäljande debutalbum lämnade hon in en stämningsansökan mot skivbolaget Roc Nation för ett ”ogenomförbart kontrakt”.

Bolaget – som ägs av Jay-Z – valde i sin tur att stämma den brittiska popstjärnan på 19 miljoner kronor för att hon brutit kontraktet i fråga.

I fjol började äntligen det andra kapitlet av Oras karriär, bland annat med hjälp av Avicii-samarbetet ”Lonely together”.

– På ett sätt är hela albumet dedikerat till honom, har Rita Ora sagt i en intervju med The Evening Standard.

Det märks att Tim Bergling influerat popstjärnans musik.

Succésingeln ”Anywhere” är drömsk edm. Även låtar som ”First time high” och ”Hell of a life” följer genrens mall och bygger upp till en instrumental och euforisk refräng.

Men 27-åringen har också anammat det avskalade.

”Your Song” är storslagen pop trots att den bara innehåller en trumplatta och Oras förälskade röst.

I nakna balladen ”Only want you” vill hon inte ha någon annan än den hon just lämnat.

Hon blir ännu mer sårbar när hon försöker släppa in kärleken i ”Let you love me”. ”I wish that I could let you love me” sjunger hon uppgivet om och om igen.

Men albumet har flera svaga stunder.

Julia Michaels-duetten ”Keep talking” är en otippad snoozefest och ”Fifty shades freed”-ledmotivet ”For you” tillsammans med Liam Payne är fortfarande bara en medioker soundtracklåt.

Och det är ett mysterium att ingen kom på tanken att skrota singeln ”Girls”, Oras tondöva låt om bisexualitet med rader som ”Red wine, I just wanna kiss girls, girls, girls”.

Utan dessa samarbeten hade ”Phoenix” kunnat bli en popklassiker.

Men som albumtiteln lyder har Rita Ora ändå rest sig ur askan.

BÄSTA SPÅR: ”Let you love me”.



